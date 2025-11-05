美部分地方選舉共和黨連輸 川普吐「2原因」：我沒參選

美國總統川普。（美聯社）

美國當地時間4日舉行部分地方選舉，被認為是總統川普執政的小體檢。然而，維吉尼亞州、紐澤西州與紐約市等關鍵地區皆由民主黨候選人勝出，不僅再度挫敗共和黨，也創下多項歷史紀錄。對此，川普也在社群接連發文。

綜合外媒報導，維吉尼亞州長當選人史潘柏格（Abigail Spanberger）、紐澤西州長謝里爾（Mikie Sherrill）與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）均為民主黨籍。其中，紐約市長選舉競爭最為激烈，投票踴躍程度創下半世紀新高。根據紐約市選舉委員會資料，本屆總投票數突破200萬張，為1969年以來最多。

年僅34歲的曼達尼最終脫穎而出，擊敗脫黨參選的前州長古莫（Andrew Cuomo）及共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），成為紐約史上首位穆斯林市長，也是近代最年輕的市長之一。

共和黨在多州接連失利後，川普隨即在個人社群平台「Truth Social」發文表示，「民調機構表示：『川普沒有參選，以及政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。』」此前，他也再次呼籲廢除郵寄選票並廢除冗長辯論制度，聲稱這些改革能讓共和黨「重新掌握國會與國家」。

當曼達尼宣布當選紐約市長，發表勝選演說之際，川普則在社群上寫下：「這場戰役才正要開始！」事實上，川普先前曾放話，若曼達尼勝選，將考慮大幅削減聯邦政府對紐約市的補助。

34歲民主黨籍州議員曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長選舉。（彭博）

