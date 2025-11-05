川普氣炸！加州公投過關 「以牙還牙」重劃選區反制共和黨

加州州長紐松（Gavin Newsom）3日在舊金山的一場造勢活動上，為第50號公投提案發表演說。（美聯社）

美國加州選民4日以壓倒性多數，通過了一項被視為旨在反制川普總統政策的公投。根據法新社報導，這項第50號提案（Proposition 50）將暫時重劃該州的國會選區，民主黨人普遍將其宣傳為一次反擊共和黨在其他州進行選區不公正劃分（傑利蠑螈）的行動。初步開票結果顯示，提案以2比1的懸殊比例輕鬆過關。

此次公投的勝利，被視為加州州長紐松（Gavin Newsom）的一大政治勝利，他正日益將自己塑造成敢於對抗川普的民主黨領袖。民主黨人表示，他們之所以推動此案，是為了在德州共和黨人於白宮壓力下，強行通過有利於己方的選區重劃後，「創造一個公平的競爭環境」。共和黨人則痛批，這是一次赤裸裸的權力掠奪。

川普本人也對此案怒不可遏，他5日在其社群平台上寫道：「加州違憲的選區重劃公投，是一場巨大的騙局，整個過程……都是被操縱的！」紐松則毫不客氣地回嗆：「這是一個知道自己即將輸掉的老人的胡言亂語。」

「傑利蠑螈」的以牙還牙

「傑利蠑螈」（Gerrymandering）是指執政黨透過不公正的選區劃分，來鞏固自身選舉優勢的手段。加州在共和黨籍前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）任內，已廢除了這種黨派操作，將劃分權力交給一個獨立委員會。但此次公投通過後，經政治主導的選區地圖，將暫時生效至下一次人口普查為止。民主黨預計可因此在明年的期中選舉中，額外多拿下五個國會席次。

在洛杉磯的投票所，選民普遍認為，這次投票是為了反擊共和黨在美國其他地方的政治伎倆。選民梅森（Casey Mason）告訴法新社：「任何我們能得到的（優勢），我都要。有時候我們就必須使用他們正在使用的手段。」此結果也反映出在美國政治極化下，選民態度的兩難。法新社指出，這項舉措預料將在正式票數確認後生效，並在明年期中選舉前持續引發政壇爭議。

