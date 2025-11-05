為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美防長曝光影片！ 美軍又開轟「運毒船」陷火海2死

    2025/11/05 13:37 即時新聞／綜合報導
    美國國防部長赫格塞斯在X發布美軍空襲運毒船影片。（擷取自X帳號@SecWar）

    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）今天（5日）表示，美軍在東太平洋炸毀一艘運毒船，船上2名「毒品恐怖分子」被炸死。

    赫格塞斯在X平台發布影片說：「今天，依照川普總統的指示，美國戰爭部對一艘被認定為恐怖組織的船隻實施致命軍事打擊。」他並附上一段船隻被空襲陷入火海的影片稱：「情資證實此船涉及非法毒品走私，正行經一條已知的毒品販運航線並載有毒品。這次打擊行動在東太平洋國際水域進行。」

    赫格塞斯續指，「美軍人員在打擊中無一傷亡」，強調「我們將查緝並殲滅所有企圖向美國走私毒品、毒害我國人民的船隻。保護國土是我們首要任務，任何販毒集團的恐怖分子都無法與美軍抗衡。」

    美軍自9月以來在加勒比海與太平洋發動這類空襲，已有17艘「販毒船」被擊沉，造成逾60人喪生。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

