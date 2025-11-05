美防長曝光影片！ 美軍又開轟「運毒船」陷火海2死

美國國防部長赫格塞斯在X發布美軍空襲運毒船影片。（擷取自X帳號@SecWar）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）今天（5日）表示，美軍在東太平洋炸毀一艘運毒船，船上2名「毒品恐怖分子」被炸死。

赫格塞斯在X平台發布影片說：「今天，依照川普總統的指示，美國戰爭部對一艘被認定為恐怖組織的船隻實施致命軍事打擊。」他並附上一段船隻被空襲陷入火海的影片稱：「情資證實此船涉及非法毒品走私，正行經一條已知的毒品販運航線並載有毒品。這次打擊行動在東太平洋國際水域進行。」

赫格塞斯續指，「美軍人員在打擊中無一傷亡」，強調「我們將查緝並殲滅所有企圖向美國走私毒品、毒害我國人民的船隻。保護國土是我們首要任務，任何販毒集團的恐怖分子都無法與美軍抗衡。」

美軍自9月以來在加勒比海與太平洋發動這類空襲，已有17艘「販毒船」被擊沉，造成逾60人喪生。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization （DTO）.



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth （@SecWar） November 5, 2025

