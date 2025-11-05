英國火車砍人案列車員救人命危！ 警調監視器直誇英勇：他是英雄

倫敦東北鐵路（LNER）工作超過20年的48歲員工齊圖尼（Samir Zitouni）被稱讚是英雄。（取自LNER網站）

英國1日發生火車無差別砍人案，一名嫌犯持刀對乘客進行攻擊，造成11人送醫治療。一名列車員在事發時英勇地挺身而出保護乘客，卻讓自己身受重傷，目前雖趨穩定，但仍處於危急狀況。警方調閱監視器後，直呼該名列車員是「英雄」，他也因為事件中的勇敢表現，受到各界的讚譽。

綜合外媒報導，1日晚間在一班從英格蘭北部頓卡斯特市（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（King's Cross）的列車上，發生持刀隨機攻擊事件。事發後，警方調閱了事件發生時的監視器畫面，他們表示：「一名列車人員的行為無疑和英雄一樣，且保護了許多人的生命。」不過，警方沒有詳細描述事發的經過。

報導指出，這名員工隨後被證實，是在倫敦東北鐵路（LNER）工作超過20年的48歲齊圖尼（Samir Zitouni），他在事發時挺身而出保護乘客，但自己也身受重傷。

齊圖尼的家人4日發表聲明表示：「我們深受來自社會的愛與關懷感動，並感謝大家對齊圖尼的祝福和祈禱。醫院的照顧以及LNER同事的支持都令人難以置信。我們對齊圖尼以及他的勇氣感到非常驕傲。警方在週六晚上稱他為英雄，但對我們來說，他一直是英雄。」

英國交通部長亞歷山大（Heidi Alexander）也稱讚齊圖尼是英雄，他表示：「他的迅速反應和無私行為拯救了生命，他展現了無可比擬的勇氣。我向他和他的家人致以最誠摯的祝福。」

本此事件中有11名傷者被送醫治療，其中7人已經出院，但仍有包含齊圖尼在內的4人仍在醫院治療，除了齊圖尼仍處危急狀態，另外3名乘客均已穩定。

