為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曾2次收香奈兒包！ 前南韓第一夫人金建希首次承認

    2025/11/05 12:55 即時新聞／綜合報導
    南韓前第一夫人金建希（中）日前在首爾中央地方法院出庭。（歐新社資料照）

    南韓前第一夫人金建希（中）日前在首爾中央地方法院出庭。（歐新社資料照）

    南韓前總統尹錫悅官司纏身，還被揭「政教勾結」黑幕，其妻金建希被懷疑收受統一教高層賄賂，以換取協助推動商業利益。韓媒報導，金建希今天（5日）首度承認曾2次透過「建進法師」全成培收受香奈兒（Chanel）包包。

    南韓《中央日報》 報導，金建希的代理律師團5日發聲明稱，「金建希承認起訴書中關於『2次從全某處收到包包贈與』的事實」。但強調，「她明確表示，在此過程中不存在與統一教的共謀關係或任何形式的請託、利益交換關係，並堅決否認收受格拉夫（Graff）項鍊的指控。」

    聲明還說，金建希起初拒絕收受包包，「但在全成培的勸說下，作為公職人員的配偶本應更為嚴格要求自己，卻最終未能徹底拒絕，對此深刻反省。相關禮物未曾使用，已於過去全部歸還給全成培。」

    聲明並稱，「特別檢察官主張金建希因收受財物而接受多項請託，但這些請託從未傳達給金建希，更與總統的具體職務權限無關，僅屬模糊的期待或友好層面的言語。」

    在此之前，金建希涉嫌參與操縱企業股價、收受統一教高層賄賂案於9月24日首次開庭，她出庭否認所有指控。檢方懷疑統一教試圖透過與尹錫悅交好的全成培行賄，換取尹錫悅政府支援統一教在柬埔寨的發展計畫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播