曾2次收香奈兒包！ 前南韓第一夫人金建希首次承認

南韓前總統尹錫悅官司纏身，還被揭「政教勾結」黑幕，其妻金建希被懷疑收受統一教高層賄賂，以換取協助推動商業利益。韓媒報導，金建希今天（5日）首度承認曾2次透過「建進法師」全成培收受香奈兒（Chanel）包包。

南韓《中央日報》 報導，金建希的代理律師團5日發聲明稱，「金建希承認起訴書中關於『2次從全某處收到包包贈與』的事實」。但強調，「她明確表示，在此過程中不存在與統一教的共謀關係或任何形式的請託、利益交換關係，並堅決否認收受格拉夫（Graff）項鍊的指控。」

聲明還說，金建希起初拒絕收受包包，「但在全成培的勸說下，作為公職人員的配偶本應更為嚴格要求自己，卻最終未能徹底拒絕，對此深刻反省。相關禮物未曾使用，已於過去全部歸還給全成培。」

聲明並稱，「特別檢察官主張金建希因收受財物而接受多項請託，但這些請託從未傳達給金建希，更與總統的具體職務權限無關，僅屬模糊的期待或友好層面的言語。」

在此之前，金建希涉嫌參與操縱企業股價、收受統一教高層賄賂案於9月24日首次開庭，她出庭否認所有指控。檢方懷疑統一教試圖透過與尹錫悅交好的全成培行賄，換取尹錫悅政府支援統一教在柬埔寨的發展計畫。

