海鷗颱風襲菲律賓釀66死26失蹤 逾34萬人流離失所

颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，房屋因嚴重洪患淪為廢墟，造成逾34萬人流離失所。（美聯社）

颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓，截至目前死亡人數已攀升至66人。路透記者實際走訪受災最嚴重的宿霧省（Cebu），只見房屋淪為廢墟，街道布滿瓦礫，並有逾34萬人流離失所。

路透報導，宿霧省塔里沙市（Talisay City）是著名觀光城市，災民5日返回早已成為廢墟的家園，搜尋僅剩的財物。38歲的居民奧肯（Eilene Oken）受訪時哽咽表示，「我們為了這間房子努力工作、省吃儉用了好多年，結果轉瞬間，一切都化為烏有。」

海鷗挾帶的驚人雨量在菲律賓各地引發洪患，5日隨著洪水退去，罹難人數迅速增加。菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發布的最新災情報告顯示，66名罹難者包括6名軍人，他們搭乘的直升機在南阿古桑省（Agusan del Sur）執行救援任務時墜毀；另有10人受傷，26人失聯，罹難人數方面，以宿霧省48人最多。

宿霧省已宣布進入「災難狀態」，目前有逾34萬人暫時棲身於疏散中心；宿霧島今年9月底才發生規模6.9強震，島上仍有數以百計居民住在帳篷區，所幸颱風前夕已被強制撤離；菲律賓中部維薩亞斯群島（Visayas）更有逾20萬民眾被疏散，洪水淹沒房屋，引發大規模停電。

海鷗是今年第20個登陸菲律賓的颱風，3日深夜在東薩馬省（Eastern Samar）登陸，向西穿越菲律賓中部地區，截至5日上午11時行進至巴拉旺省（Palawan）外海，預計5日晚間到6日清晨之間進入南海，7日登陸越南。

菲律賓氣象局位於宿霧省拉撲拉撲市（Lapu-lapu City，拉普拉普市）的一座氣象站測得，3日上午8時至4日上午8時的24小時期間，降雨量達183毫米，相當於一天降下了一個半月的平均雨量。

颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，嚴重洪患造成逾34萬人流離失所。（法新社）

颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，洪水淹沒街道，民眾冒險涉水前進。（法新社）

