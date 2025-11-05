為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    海鷗颱風襲菲律賓釀66死26失蹤 逾34萬人流離失所

    2025/11/05 14:26 即時新聞／綜合報導
    颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，房屋因嚴重洪患淪為廢墟，造成逾34萬人流離失所。（美聯社）

    颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，房屋因嚴重洪患淪為廢墟，造成逾34萬人流離失所。（美聯社）

    颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓，截至目前死亡人數已攀升至66人。路透記者實際走訪受災最嚴重的宿霧省（Cebu），只見房屋淪為廢墟，街道布滿瓦礫，並有逾34萬人流離失所。

    路透報導，宿霧省塔里沙市（Talisay City）是著名觀光城市，災民5日返回早已成為廢墟的家園，搜尋僅剩的財物。38歲的居民奧肯（Eilene Oken）受訪時哽咽表示，「我們為了這間房子努力工作、省吃儉用了好多年，結果轉瞬間，一切都化為烏有。」

    海鷗挾帶的驚人雨量在菲律賓各地引發洪患，5日隨著洪水退去，罹難人數迅速增加。菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發布的最新災情報告顯示，66名罹難者包括6名軍人，他們搭乘的直升機在南阿古桑省（Agusan del Sur）執行救援任務時墜毀；另有10人受傷，26人失聯，罹難人數方面，以宿霧省48人最多。

    宿霧省已宣布進入「災難狀態」，目前有逾34萬人暫時棲身於疏散中心；宿霧島今年9月底才發生規模6.9強震，島上仍有數以百計居民住在帳篷區，所幸颱風前夕已被強制撤離；菲律賓中部維薩亞斯群島（Visayas）更有逾20萬民眾被疏散，洪水淹沒房屋，引發大規模停電。

    海鷗是今年第20個登陸菲律賓的颱風，3日深夜在東薩馬省（Eastern Samar）登陸，向西穿越菲律賓中部地區，截至5日上午11時行進至巴拉旺省（Palawan）外海，預計5日晚間到6日清晨之間進入南海，7日登陸越南。

    菲律賓氣象局位於宿霧省拉撲拉撲市（Lapu-lapu City，拉普拉普市）的一座氣象站測得，3日上午8時至4日上午8時的24小時期間，降雨量達183毫米，相當於一天降下了一個半月的平均雨量。

    颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，嚴重洪患造成逾34萬人流離失所。（法新社）

    颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，嚴重洪患造成逾34萬人流離失所。（法新社）

    颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，洪水淹沒街道，民眾冒險涉水前進。（法新社）

    颱風海鷗侵襲菲律賓宿霧省，洪水淹沒街道，民眾冒險涉水前進。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播