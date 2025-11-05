寫下歷史！34歲穆斯林左翼新星曼達尼 當選紐約市長

民主黨籍的社會主義者、州議員曼達尼（Zohran Mamdani）已確定贏得紐約市長選舉。（路透）

根據美聯社報導，民主黨籍的社會主義者、州議員曼達尼（Zohran Mamdani）已確定贏得紐約市長選舉。這是一次歷史性的勝利，年僅34歲的曼達尼，不僅將成為紐約市有史以來第一位穆斯林市長，也是一個多世紀以來最年輕的市長，為美國政壇投下震撼彈。

美聯社分析，曼達尼的勝選，歸功於其高度純熟的社群媒體操作與充沛的草根熱情。他在今年稍早的民主黨初選中，便以12個百分點的優勢輕鬆勝出，其數位原生的選戰模式，精準地鎖定紐約市民最關心的生活成本議題，成功地在年輕選民中引發巨大共鳴，但也引來了包括總統川普在內的批評者猛烈攻擊。

曼達尼在這次選戰中，擊敗了試圖東山再起的民主黨籍前州長古莫（Andrew Cuomo），以及共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）。更重要的是，他直接槓上了長期介入其家鄉政治的現任總統川普。川普在選戰期間，不僅頻繁地以「共產黨員」等不實標籤攻擊曼達尼，更威脅若他當選將切斷聯邦資金，甚至在選前一天，破天荒地為民主黨籍的古莫背書。

舒默：這是對川普議程的否決

曼達尼的勝利，立刻在全國層級引發迴響。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聲明稱，週二的選舉結果，是對「川普議程的徹底否決」。隨著民主黨在紐澤西州與維吉尼亞州的州長選戰中同樣告捷，舒默表示：「對於民主黨人而言，這是一個美好的夜晚。如果共和黨人想繼續盲目地跟隨川普，墜入混亂的深淵，就讓他們去吧。美國的其他地方正在向前邁進。」

