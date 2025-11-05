川普不妙？維州、紐澤西州長、紐約市長改選皆由民主黨勝出

美國維吉尼亞州州長改選，由民主黨候選人史潘柏格勝出。（美聯社）

美國4日舉行部分地方選舉，被認為是川普執政小體檢，但維吉尼亞州長、紐澤西州長、紐約市長皆由民主黨勝出，且創下了不少歷史紀錄。

據《CNN》報導，維吉尼亞州州長候選人、民主黨籍前聯邦眾議員史潘柏格（Abigail Spanberger），已在選舉之夜發表勝選演說，支持者歡聲雷動，她是維州史上首位女州長。

請繼續往下閱讀...

紐澤西州州長選舉方面，則由民主黨現任聯邦眾議員謝里爾（Mikie Sherrill）勝出，她同樣是紐澤西州史上首位女州長，共和黨籍參選人奇塔雷利（Jack Ciattarelli）已致電給謝里爾承認敗選。

紐約市長方面，34歲穆斯林紐約州議員曼達尼（Zohran Mamdani）順利拿下市長之位，成為紐約首位穆斯林市長、首位南亞裔市長，共和黨參選人斯里瓦（Curtis Sliwa）已發表敗選演說。

紐澤西州州長改選，由民主黨候選人謝里爾拿下。（路透）

民主黨紐約州議員曼達尼，在紐約市長改選中獲勝。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法