墨西哥1市長遭槍殺 總統薛恩鮑姆公布安全計畫

墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）1日在該市遭槍殺。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日宣布針對暴力事件頻繁的米卻肯州的新安全戰略。

根據美聯社報導，羅德里奎茲因打擊販毒集團和犯罪集團而廣受歡迎，他被槍殺一事加劇民眾對薛恩鮑姆政府安全政策的批評，也加劇民眾對該國部分地區暴力事件的不滿。

為了回應槍殺事件引發的憤怒和不滿，薛恩鮑姆在4日的每日記者會上公布「米卻肯州和平與正義計畫」。她表示，該計畫將採取全面措施加強安全，並著力解決暴力根源問題。

薛恩鮑姆指出，將向米卻肯州派遣更多國民警衛隊士兵和聯邦特工，以支援該州警察，但沒有具體說明部署人員的數量。

薛恩鮑姆聲稱，作為新計畫的一部分，政府將向米卻肯州議會提交1份提案，旨在加強州檢察官辦公室職能。具體做法是設立1個專門負責調查和收集有關凶殺、敲詐勒索等重大犯罪情報的機構。

薛恩鮑姆強調，新計畫包括每2週1次的安全會議，設立市長的警報系統市長預警系統，同時推動經濟發展計畫、社會安全和農民生活工資保障，並投資於農村基礎設施、受害者援助計畫及和平論壇。

薛恩鮑姆說「我們將以正義重建和平。和平可以從基礎層面開始建立，且充滿尊嚴和希望。」

