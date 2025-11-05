「曼達尼現象」襲捲紐約 左翼世代挑戰民主黨主流

曼達尼的崛起，讓民主黨內部路線之爭浮上檯面。（彭博）

年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選戰勝出，其崛起不僅是一場地方選戰的焦點，更被視為一場襲捲美國政壇的「曼達尼現象」。根據法新社分析，這位自稱社會主義者的年輕人，正以其非傳統的動員方式，深刻挑戰民主黨中間派的長期主導地位，象徵著一個全新的左翼世代，正試圖重塑美國的城市政治版圖。

在贏得民主黨初選前，曼達尼幾乎是個默默無聞的政治素人。他將選戰主軸聚焦於降低紐約市民的居住與生活成本，其崛起的關鍵，並非傳統的政治動員，而是透過其非正式的個人風格，以及在社群媒體上廣傳的街頭拜票短片，成功在年輕選民中建立起草根支持。這種與選民直接、坦率的互動模式，被視為他能挑戰主流的根本原因。

「曼達尼現象」也讓民主黨內部的路線之爭徹底浮上檯面，主流派顯得進退失據。脫黨參選的前州長古莫（Andrew Cuomo）便直言，「民主黨內正進行一場內戰」，他批評以社會主義理念為主的進步派，正在挑戰像他一樣的「溫和派民主黨人」。更具指標性的是，前總統歐巴馬雖在選前週末致電曼達尼，卻異常地未給予公開背書，此舉被視為黨內建制派對這股新興勢力，既無法忽視又充滿矛盾的微妙心態。

城市政治新格局 恐成新左翼起點

儘管川普總統在選前對曼達尼發動了激烈的個人攻擊，但似乎仍未能阻擋這股浪潮。雪城大學政治學教授李赫（Grant Reeher）分析，曼達尼若勝選，幾乎注定將與川普政府爆發一場激烈的「政治攤牌」。分析人士指出，這場選舉不僅考驗紐約選民對川普政府的態度，其所代表的世代挑戰，更可能成為觀察美國民主黨內路線消長，乃至未來城市政治走向的關鍵風向。

