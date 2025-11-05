為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    無人機侵擾頻傳 比利時2大機場暫時關閉

    2025/11/05 11:25 即時新聞／綜合報導
    比利時的布魯塞爾機場與列日機場4日晚間因無人機干擾而關閉。圖為布魯塞爾機場。（法新社）

    歐洲各地機場近來頻傳無人機干擾事件，導致機場需暫時關閉，比利時的布魯塞爾機場（Brussels airports）與列日機場（Liege airports）4日晚間因無人機干擾而關閉，許多航班被迫改降其他機場，機場內航班則無法起飛。

    根據《路透》報導，比利時航空交通管制服務發言人弗維利根（Kurt Verwilligen）表示，當地時間4日晚間8點左右，有民眾在布魯塞爾機場附近看到無人機，機場隨即出於安全考量而關閉。

    布魯塞爾機場在暫時關閉約2小時後曾短暫恢復運作，但隨後又再度出現無人機目擊報告，導致機場再次關閉，目前還不清楚何時會恢復正常營運。布魯塞爾航空表示，有15個出境航班無法起飛，另有8個入境航班被改降至其他機場。除了比利時最繁忙的布魯塞爾機場之外，作為貨運樞紐的列日機場也因出現無人機而關閉。

    由於日前比利時1座軍用空軍基地上空，也曾發現無人機，國防部長弗蘭肯（Theo Francken）向比利時公共廣播電台「RTBF」表示，4日的事件看起來像是由「有意破壞國家穩定的專業人士」所為。

