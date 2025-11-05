美國UPS貨機墜毀影片曝光 起飛前機身起火隨後變成大火球

飛機在起飛前就已經起火，隨後發生爆炸變成一團巨大的火球。（圖擷取自 X）

一架載有3人的UPS大型貨機4日在美國肯塔基州路易維爾（Louisville）機場起飛時因不明原因墜毀爆炸，現場火光沖天。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在記者會中表示，此次事件造成至少3人死亡，11人受傷。而飛機起飛到爆炸的影片也在社群媒體流傳。

綜合外媒報導，美國聯合包裹服務公司（UPS）一架大型貨機，於當地時間4日傍晚5時15分左右。在肯塔基州路易維爾（Louisville）起飛時不幸墜毀，並在地面引發巨大火勢。

失事飛機為一架麥道（McDonnell Douglas）公司生產的MD-11型三引擎貨機，機齡較為老舊，於1991年製造。事發時，該貨機正從路易維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛，原定目的地為夏威夷的檀香山（Honolulu）。

根據影片可以看到飛機在起飛前就已經起火，隨後發生爆炸變成一團巨大的火球，讓拍攝者不斷驚呼，在機場附近開車的民眾也將爆炸畫面拍下，可以看到機場附近不斷發出火光與濃煙，讓駕駛嚇得連連倒車。

The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude. pic.twitter.com/HUFK3PLVPa — Jere_Memez （@Jere_Memez） November 5, 2025

