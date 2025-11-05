墨西哥女總統薛恩鮑姆 當街遭偷親、差點被襲胸

墨西哥總統薛恩鮑姆．在街頭差點被襲胸。（圖擷自「@GildoGarzaMx」X帳號）

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），4日在首都墨西哥城街頭親切地與民眾交談時，突然遭1名男子上前偷親脖頸還試圖襲胸。

據《美聯社》報導，從社群平台上瘋傳的影片可以看到，這名似乎喝醉的男子，當時摟著薛恩鮑姆並將嘴唇親向她的後頸，隨後就抬手往胸部摸去，薛恩鮑姆連忙撥開男子雙手。

在整起事件當中，薛恩鮑姆的維安人員並未現身，僅靠著1名男性政府官員出手阻止，墨西哥總統辦公室對此尚未回應。據了解，薛恩鮑姆和墨國前任總統、她的政界引路人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）一樣，都喜歡貼近民眾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza （@GildoGarzaMx） November 4, 2025

男子偷親薛恩鮑姆後頸。（圖擷自「@GildoGarzaMx」X帳號）

