為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    墨西哥女總統薛恩鮑姆 當街遭偷親、差點被襲胸

    2025/11/05 10:51 即時新聞／綜合報導
    墨西哥總統薛恩鮑姆．在街頭差點被襲胸。（圖擷自「@GildoGarzaMx」X帳號）

    墨西哥總統薛恩鮑姆．在街頭差點被襲胸。（圖擷自「@GildoGarzaMx」X帳號）

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），4日在首都墨西哥城街頭親切地與民眾交談時，突然遭1名男子上前偷親脖頸還試圖襲胸。

    據《美聯社》報導，從社群平台上瘋傳的影片可以看到，這名似乎喝醉的男子，當時摟著薛恩鮑姆並將嘴唇親向她的後頸，隨後就抬手往胸部摸去，薛恩鮑姆連忙撥開男子雙手。

    在整起事件當中，薛恩鮑姆的維安人員並未現身，僅靠著1名男性政府官員出手阻止，墨西哥總統辦公室對此尚未回應。據了解，薛恩鮑姆和墨國前任總統、她的政界引路人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）一樣，都喜歡貼近民眾。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    相關影片請見︰

    男子偷親薛恩鮑姆後頸。（圖擷自「@GildoGarzaMx」X帳號）

    男子偷親薛恩鮑姆後頸。（圖擷自「@GildoGarzaMx」X帳號）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播