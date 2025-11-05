川普、馬斯克大和解！曾淪政治祭品 富豪太空人「復活」再獲提名掌NASA

艾薩克曼在2024年9月的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務中，成為史上第一位進行太空漫步的平民。（美聯社檔案照）

美國總統川普4日宣布，再度提名億萬富豪、民間太空人艾薩克曼（Jared Isaacman），出掌美國航太總署（NASA）。根據法新社報導，此舉被視為川普與科技巨擘馬斯克（Elon Musk）關係解凍的重大信號，因為艾薩克曼的首次提名，正是在6個月前因兩人鬧翻而被撤回。

艾薩克曼的提名案曾在今年5月，因川普與馬斯克就一項國內重大政策法案產生嚴重分歧而被撤銷。當時白宮雖將理由歸咎於艾薩克曼過往對民主黨的支持，但外界普遍將此解讀為川普對馬斯克的刻意冷落。馬斯克曾是川普政府「政府效率部」（DOGE）的負責人，兩人一度關係密切，後卻因政府支出計畫而公開鬧翻。

史上首位民間太空漫步者

現年42歲的艾薩克曼是支付處理公司Shift4 Payments的創辦人兼執行長，同時也是一名經驗豐富的飛行員。他曾多次搭乘馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）的火箭進行私人太空任務，並於2024年9月的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務中，成為史上第一位進行太空漫步的平民，在太空探索領域寫下歷史。他一直是SpaceX太空探索目標的關鍵客戶與倡議者。

報導指出，馬斯克據傳曾為艾薩克曼的首次提名，直接向川普進行遊說，引發了潛在的利益衝突質疑。在川普4日宣布再度提名後，馬斯克隨即在其社群平台X上，以愛心、火箭與美國國旗的表情符號，表達了明確的支持。此項人事任命案，仍需獲得美國參院的確認。若獲通過，艾薩克曼將接替代理署長職務的運輸部長達菲（Sean Duffy）。

