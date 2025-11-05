美哈佛醫學院發生爆炸 2名男子因放置煙火裝置遭捕

2名麻薩諸塞州男子4日因涉嫌哈佛醫學院爆炸案而被捕。圖為嫌犯卡多扎（白衣服）離開波士頓聯邦法院。（美聯社）

美國哈佛醫學院高登森大樓（Goldenson Building）4樓於1日凌晨發生爆炸，無人因爆炸受傷。美國當局稱，2名麻薩諸塞州男子4日因涉嫌哈佛醫學院爆炸案而被捕。

根據衛報（The Guardian）報導，起訴書表示，18歲的帕特森（Logan David Patterson）和20歲的卡多扎（Dominick Frank Cardoza）面臨以縱火或爆炸手段進行破壞的共謀指控。他們於4日上午被捕，於當天晚些時候在聯邦法院出庭受審。

起訴書指出，目擊者說帕特森與卡多扎當時在溫特沃斯（Wentworth）學院參加萬聖節活動，包括在附近學校舉行的派對。爆炸當天，監視器拍到他們走向哈佛醫學院，目擊者稱他們從屋頂進入高登森大樓。

起訴書顯示，目擊者稱他們在大樓外點燃1枚羅馬蠟燭煙火（Roman candle firework），並在大樓內1個櫃子裡放置1枚櫻桃炸彈（cherry bomb ），隨後炸彈爆炸。櫻桃炸彈是1種近似球形的爆炸煙火，其大小和形狀類似於櫻桃。

美國檢察官弗利（Leah B Foley）在記者會上聲稱，當公眾得知爆炸是人為造成時，焦慮情緒自然會上升。她補充，調查仍在進行中。

美國聯邦調查局負責人多克斯（Ted Docks）聲稱，在高等教育機構的櫃子裡放爆炸裝置，絕非無傷大雅的惡作劇。他強調，這不光是自私自利、目光短淺的行為，還是危險犯罪。

