人類長命百歲不是夢？科學家揭「弓頭鯨」DNA修復秘訣

美國羅徹斯特大學（Rochester University）的研究團隊發現，地球上最長壽的哺乳動物「弓頭鯨」（Bowhead whale）體內，可能蘊藏著延長人類壽命的關鍵蛋白。根據一篇最新研究，科學家們在弓頭鯨體內，發現了一種能高效修復受損DNA的特殊蛋白質。

根據英國《每日郵報》報導，該研究發現，弓頭鯨體內一種名為「CIRBP」的蛋白質，是其長壽的關鍵。弓頭鯨壽命可達250歲，是已知最長壽的哺乳動物。

研究主要作者戈布諾娃（Vera Gorbunova）教授指出，所有生物的DNA在一生中都會受損，細胞雖會進行修復，但效率不一，不完美的修復會導致突變累積，最終形成癌症。研究發現，弓頭鯨之所以能抵抗癌症，正是因為其體內的CIRBP蛋白質，能更有效率、更準確地修復DNA雙螺旋結構。

為了驗證此一發現，研究人員將鯨魚版本的CIRBP蛋白質，混入人類細胞中，實驗顯示，此舉顯著提升了人類細胞修復DNA的準確性與效率。此外，該蛋白質也成功地延長了果蠅的壽命。

未來有望開發新療法 延長人類健康壽命

戈布諾娃教授堅信，這些發現，可能為開發延長後代壽命的療法鋪平道路。英國威康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）的演化遺傳學家卡根（Alex Cagan）博士也形容，弓頭鯨是「長壽界的超級巨星」，此發現「指明了可供探索的新治療方向」。

研究人員推測，弓頭鯨的超強修復能力，可能與其適應酷寒的北極棲地有關。團隊的下一步，將是研究CIRBP蛋白質，或能活化其產生的藥物，是否能安全、可靠地改善小型哺乳動物的DNA修復能力。該研究發表於權威期刊《自然》（Nature）。

