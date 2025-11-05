義大利機場兩樣情！台灣人被喊名直接快速通關 中國阿公等太久爆氣

中國阿公（左）在義大利機場不滿排隊久候爆氣，但台灣旅客可持我國護照快速通關。（本報合成，擷取自臉書、資料照）

一段中國阿公在義大利機場怒吼的影片近日在網路瘋傳。畫面中，他和一群中國旅客在入境櫃檯前大排長龍，情緒激動地大喊「中國人是偉大的」、「這是歧視中國人」，怒斥等待時間過長。不少人指出，這樣的情況在歐洲機場並不罕見，反觀近期有台灣旅客分享，持台灣護照入境義大利可快速通關，與中國旅客形成鮮明對比。

近日有台灣網友在「Threads」發文分享經驗，表示「人家說台灣護照在義大利好用，這次真的體驗到了，沿路從一堆中國人前面喊台灣護照的，這些中國人心中不知道怎麼想。」影片中，義大利機場內大排長龍，工作人員詢問是否有台灣旅客，可以直接去排快速通關。同時，還有一名女子用英文詢問中國護照要去哪裡排隊。

貼文引起廣泛共鳴，不少人回應「上次去義大利時被中國旅客罵台獨狗，結果義大利海關過來問是不是台灣人，還請我們不用排隊直接通關，我就回頭說：『台灣不用排，留給你們中國人排吧！』」、「那時進義大利，海關人員喊Taiwan，我們好開心的走過去，旁邊的中國人還一直看我們，我就故意拿起台灣護照搖一搖」。

也有人留言：「但台灣最大在野黨的主席說，要讓台灣人驕傲的說我們是中國人」、「這才是真正的有政府會做事，讓台灣人出國可以自豪的說我是台灣人。」、「上次歐洲行也體驗到了，機場簡直擠爆了。結果持台灣護照的我們一行人完全略過長長的隊伍，簡直通關禮遇，真的一堆大陸旅客傻眼的看著我們。」

臉書粉專「夜柯魔悍將」昨（4）日也轉發影片嘲諷地說，前幾天網路才瘋傳一位中國阿公不滿義大利海關只開放兩個櫃檯審核入境，看到台灣人快速通關，氣到大喊中國人才是偉大的，「偉大個屁！」

底下留言區更是一片歡騰，有人笑稱：「超爽的，有過德國轉機看到排長長的中國人，我拿台灣護照快速通關，心裡的爽只有台灣人知道」、「讓中國人入境已經是各國最大的寬容」、「所以台灣護照很值錢啊」、「館長，鄭麗文，你們喜歡當中國人，自己去當，我們不要在國外被排擠」、「所以我永不當中國人」。

台灣人在義大利先通關！ 中國阿公等2小時怒吼：中國人是偉大的

