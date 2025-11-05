美國草擬聯合國決議草案 授權在加薩部署國際穩定部隊

美國已草擬1份聯合國安理會決議草案，該決議將授權在加薩走廊部署1支國際穩定部隊。圖為美國總統川普。（路透）

美國已草擬並分發1份聯合國安理會決議草案，該決議將授權在加薩走廊部署1支國際穩定部隊，期限至少2年。

根據美聯社報導，2名美國官員證實該草案的存在，草案是聯合國安理會15個成員國和其他國際夥伴之間可能進行廣泛談判的早期範本。他們表示，草案正在討論中，並將根據討論結果進行修改。

一些阿拉伯國家和其他已表態有興趣參與穩定部隊的國家指出，聯合國對該計畫的支持，對於說服它們派遣部隊至關重要。

該草案於4日下午分發，旨在為各方達成共識奠定基礎，從而賦予穩定部隊和參與國國際授權。草案要求穩定部隊確保「加薩走廊非軍事化進程」和「非國家武裝團體永久解除武器」。

在美國總統川普提出的加薩停火和重建計畫中，1個關鍵問題是如何解除哈瑪斯武裝，哈瑪斯尚未完全接受此要求。

草案將賦予參與穩定部隊的國家廣泛授權，使其在2027年底前為加薩走廊提供安全保障，並與1個尚未成立的「和平委員會」合作，該委員會將暫時管理加薩走廊。草案也要求穩定部隊與埃及和以色列密切磋商與合作。

該草案還指出，穩定部隊將協助維護邊境地區安全，並與巴勒斯坦警察部隊合作，同時與其他國家協調，確保人道援助的順利進行。文本也強調，聯合國、國際紅十字會應全面恢復對加薩的援助，並確保必需物資不被挪用。

英國中東和北非事務大臣福爾科納（Hamish Falconer）聲稱，英國重點是確保脆弱的停火協議得以維持，並確保擴大後的援助持續流入。他說加薩停火計畫的第二階段仍存在許多疑問，第一階段的實施也尚未完成。

福克納強調，任何部署在加薩的穩定部隊都必需獲得安理會授權。

