    美國UPS貨機墜毀肯塔基州火光沖天 州長：已知3死11傷

    2025/11/05 09:22 即時新聞／綜合報導
    肯塔基州州長貝希爾表示，此次墜機事故造成至少3人死亡，11人受傷。（路透）

    一架載有3人的UPS大型貨機4日在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）機場起飛時因不明原因墜毀爆炸，現場火光沖天。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在記者會中表示，此次事件造成至少3人死亡，11人受傷。

    綜合外媒報導，貝西爾在記者會中指出，目前初步確認至少有3人死亡，未來死傷人數有可能會持續上升，「任何有看過事發影片的人都知道這場事故有多麼慘烈」。

    貝希爾說，路易斯維爾大量警消已趕往現場支援，由於現場火勢仍猛烈，一些救援人員不得不先躲避火勢，由於事故現場存在各種易燃或具有潛在爆炸性的物質，現場情況仍然非常危險。

    美國聯邦航空總署（FAA）指出，失事飛機是UPS貨運編號2976貨機，機型是麥道公司（McDonnell Douglas）生產的MD-11型貨機，於1991年製造。該貨機正從路易維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛，原定目的地為夏威夷的檀香山（Honolulu），不過在當地時間4日下午5點15分墜毀。

    路易斯維爾機場是UPS全球貨運中心所在地，同時也是UPS航空貨運業務的全球樞紐，也是UPS全球最大的包裹處理設施。路易斯維爾機場表示，在事故發生後，機場已暫時關閉。

