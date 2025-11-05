為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美法院裁定佛州可禁中國人購買房產 可能引起其他州跟進

    2025/11/05 09:29 即時新聞／綜合報導
    美國第11巡迴上訴法院裁定佛州可禁止中國人購買房產，可能會引起其他州跟進。圖為佛州邁阿密住宅區。（法新社）

    美國第11巡迴上訴法院裁定佛州可禁止中國人購買房產，可能會引起其他州跟進。圖為佛州邁阿密住宅區。（法新社）

    美國第11巡迴上訴法院．4日以2：1的法官票數裁定佛州可禁止中國人購買房產，這項決定可能會引起其他州跟進，佛州總檢察長辦公室對此尚未回應。

    據《路透》報導，禁制中國人購買佛州房產的法律起源於《外國人土地法》（Alien land laws），佛州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）於2023年簽署按照此法推出的新法案。

    佛州2023法案規定，居住在中國且非美國公民、沒有綠卡者，禁止在佛州購買房屋或土地；持有非旅遊簽證或申請庇護者則可購入面積不超過2英畝（約8093平方公尺）的房地產，但必須距離軍事設施至少5英里（約8公里）。

    4名中國公民委託美國公民自由聯盟發起訴訟，指稱佛州2023法案違反聯邦法律、歧視亞裔，不過，第11巡迴上訴法院指出這4名中國人沒有「資格」提出訴訟，因為他們長年居住在佛州，在中國沒有居住事實，並非是佛州2023法案所針對的個體。

