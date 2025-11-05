UPS貨機驚傳墜毀！肯塔基州機場起飛失敗 爆炸瞬間烈焰沖天

美國聯合包裹服務公司（UPS）一架貨機4日傍晚在肯塔基州路易維爾國際機場墜毀後，引發巨大火球與濃煙。（美聯社）

根據美聯社報導，美國聯合包裹服務公司（UPS）一架大型貨機，於當地時間4日傍晚在肯塔基州路易維爾（Louisville）起飛時不幸墜毀，並在地面引發巨大火勢。路易維爾都會警察局已證實，事故造成人員受傷，聯邦航空總署（FAA）正就此事展開調查。

美國聯邦航空總署表示，這起事故發生在下午5時15分左右。社群媒體上流傳的照片顯示，巨大濃黑的煙柱直竄天際。當地電視台的畫面更顯示，一條長長的火龍從一個停車場蔓延開來，消防車輛正全力灌救。路易維爾警方已在社群平台X上公告，現場有火勢與飛機殘骸，要求民眾切勿靠近。

由於事態嚴重，路易維爾都會區緊急服務部門已對機場以北、直至俄亥俄河的所有區域，發布了就地避難（shelter-in-place）的命令，顯示當局擔憂火勢或機上貨物可能產生有毒物質。

報導指出，失事飛機為一架麥道（McDonnell Douglas）公司生產的MD-11型三引擎貨機，機齡較為老舊，於1991年製造。事發時，該貨機正從路易維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛，原定目的地為夏威夷的檀香山（Honolulu）。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）已在社群平台X上發文表示，他已知悉相關報告。貝希爾寫道：「第一線應急人員已在現場，我們將在獲得更多資訊後對外公布。」他同時呼籲：「請為機師、機組人員及所有受影響的人祈禱。我們很快會分享更多訊息。

貨機墜毀後，現場冒出巨大濃煙。（美聯社）

