    首頁 > 國際

    傳美國防部審查沙國F35採購案 中東軍力平衡恐生變

    2025/11/05 08:36 即時新聞／綜合報導
    知情人士透露，美國國防部已開始審查沙烏地阿拉伯這筆48架F-35戰機的軍售案，未來此軍售案若成交，將代表美國政府對於向中東國家軍售原則的重大轉變，可能會改變中東地區的軍事力量平衡。圖為美軍F-35戰機。（路透）

    沙烏地阿拉伯先前對美國提出包含採購48架F-35戰機的軍購清單，知情人士透露，美國國防部已開始審查沙烏地阿拉伯這筆48架F-35戰機的軍售案，未來此軍售案若成交，將代表美國政府對於向中東國家軍售原則的重大轉變，可能會改變中東地區的軍事力量平衡。

    根據《路透》報導，知情人士與美國官員指出，沙國今年曾直接向川普提出軍購訴求，目前國防部正在評估出售48架F-35的可能性，軍售案正在依既定流程推進，但目前美國政府尚未做出最後決定，而是進入國防部長層級的審查階段。

    以往美國在評估向中東地區出售武器時，會以確保以色列維持「品質軍事優勢」為前提，這項原則會保證以色列取得的美國武器比阿拉伯國家更為先進。F-35被視為全球最先進的戰鬥機，以色列已部署這款戰機近10年，並組建多個中隊，目前仍是中東唯一擁有該武器系統的國家。

    沙烏地阿拉伯空軍目前使用美製F-15戰機，以及歐洲聯合研製的「龍捲風」攻擊機（Panavia Tornado）與颱風戰機（Eurofighter Typhoon），因此沙國對於F-35展現出濃厚興趣，近期川普政府展現出願意與沙國政府深化防務合作意願，沙國也再次對美提出軍售需求。

