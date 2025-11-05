為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    每分鐘心跳80次！南韓國情院：金正恩健康狀況無異常

    2025/11/05 08:38 即時新聞／綜合報導
    南韓國家情報院4日證實，北韓領導人金正恩健康狀況良好，未發現較大異常。（法新社資料照）

    南韓國家情報院（國情院）4日在國會情報委員會進行的國政監查會上證實，北韓國務委員會委員長金正恩健康狀況良好，未發現較大異常。

    韓聯社報導，南韓國會情報委員會幹事、執政黨共同民主黨議員樸善源和最大在野黨國民力量議員李成權4日在記者會中發表如上情資。

    國情院表示，儘管外界盛傳金正恩患有基礎疾病，但他頻頻往返平壤和地方，順利完成長時間行程和各種活動，因此可推測其健康狀況並無異常。國情院還稱，金正恩此前被認為很可能患有高血壓，但其每分鐘心跳80次，高血壓的可能性降低。

    國情院說，金正恩今年9月初訪問中國後，在往後的60多天密集出席公開活動，並以北韓勞動黨建黨80週年（10月10日）紀念活動為契機，試圖凸顯政績、匯聚治理民心。

    此外，有關金正恩的女兒金主愛（音譯），國情院指出，金主愛今年首次將活動範圍擴及外交領域，鞏固其作為有力接班人的地位。但金主愛9月陪同金正恩訪中後，公開活動次數相對降低，韓聯社認為，此舉或旨在避免接班人問題被過度討論，將目光聚焦金正恩的施政成績。

