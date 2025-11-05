為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    荷蘭組閣路遙遙　葉騰任命談判代表弭平政黨分歧

    2025/11/05 05:15 中央社

    荷蘭大選計票結束，險勝極右對手的中間派政黨領袖葉騰（Rob Jetten）今天邁出組建聯合政府漫長進程的第一步，任命一名談判代表來調解對立政黨之間的分歧。

    法新社報導，38歲的葉騰在大選中，以不到3萬票的些微優勢險勝極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders），有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理。

    懷爾德斯今天首次承認敗選。

    葉騰如今面臨籌組聯合政府的艱鉅任務，由於荷蘭政治版圖嚴重分歧，任何單一政黨均未能取得絕對多數。

    荷蘭以多黨制聞名，組閣談判通常艱難且冗長，最可能的情況是由多個政黨組成橫跨政治光譜的聯合政府。

    荷蘭國會下議院共有150席，組成執政聯盟需要76席，因此至少需要4個政黨攜手合作。

    一種可能的組閣方案是：葉騰所屬的民六六黨（D66，26席）、保守派基民黨（CDA，18席）、中右翼自民黨（VVD，22席）以及綠色左翼黨－勞工黨（GroenLinks-PvdA，20席）。

    然而，要說服中間偏右的自民黨與左傾綠色左翼黨－勞工黨合作，將是一大挑戰。

    自民黨黨魁耶史格茲（Dilan Yesilgoz）對記者說，兩黨「絕不可能合作」。（編譯：劉文瑜）1141105

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播