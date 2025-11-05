為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法作家獲頒法國龔固爾獎　書寫家族史小說受肯定

    2025/11/05 03:54 中央社

    法國作家莫維尼耶（Laurent Mauvignier）今天以橫跨20世紀、講述祖母在第二次世界大戰期間被控通敵的家族史長篇小說，獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎（Prix Goncourt）。

    法新社報導，評審只經過一輪投票就選出58歲的莫維尼耶為今年龔固爾獎得主，獲獎作品「空屋」（La Maison Vide，暫譯）靈感來自他兒時從父親家族聽到的故事。

    莫維尼耶領獎時表示：「我欣喜若狂，這個獎項意義重大，因為得獎作品來自我的童年，並且橫跨了數個世代。」

    龔固爾獎的獎金只有10歐元（約新台幣350元）支票，得獎者通常選擇裱框以茲紀念。不過，舉足輕重的龔固爾獎往往能為獲獎者帶來數十萬本書的銷量。

    莫維尼耶來自法國西部鄉村地區杜雷恩（Touraine），他在一個勞工家庭中長大。「空屋」描繪好幾代人在虛構的杜雷恩小鎮生活的故事，與莫維尼耶成長的地方極為相似。

    莫維尼耶告訴法新社：「我認為我的家族就像數以百萬計法國家庭一樣，都擁有陰暗和輝煌的一面。」

    莫維尼耶有多部作品翻譯成英文版，包括以法國鄉村為背景的驚悚小說「生日派對」（The Birthday Party，暫譯）、探討阿爾及利亞獨立戰爭遺緒的「傷痕」（The Wound，暫譯），以及描寫1985年比利時赫賽爾體育場（Heysel Stadium）足球迷踩踏事件的「在人群中」（In the Crowd，暫譯）。

    這次角逐龔固爾獎的人除了莫維尼耶，還有法國作家暨編劇加赫爾（Emmanuel Carrere）、模里西斯和法國雙重國籍作家阿帕娜（Nathacha Appanah），以及比利時作家拉馬契（Caroline Lamarche）。（編譯：洪(啟)原）1141105

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播