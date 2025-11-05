法作家獲頒法國龔固爾獎　書寫家族史小說受肯定

法國作家莫維尼耶（Laurent Mauvignier）今天以橫跨20世紀、講述祖母在第二次世界大戰期間被控通敵的家族史長篇小說，獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎（Prix Goncourt）。

法新社報導，評審只經過一輪投票就選出58歲的莫維尼耶為今年龔固爾獎得主，獲獎作品「空屋」（La Maison Vide，暫譯）靈感來自他兒時從父親家族聽到的故事。

莫維尼耶領獎時表示：「我欣喜若狂，這個獎項意義重大，因為得獎作品來自我的童年，並且橫跨了數個世代。」

龔固爾獎的獎金只有10歐元（約新台幣350元）支票，得獎者通常選擇裱框以茲紀念。不過，舉足輕重的龔固爾獎往往能為獲獎者帶來數十萬本書的銷量。

莫維尼耶來自法國西部鄉村地區杜雷恩（Touraine），他在一個勞工家庭中長大。「空屋」描繪好幾代人在虛構的杜雷恩小鎮生活的故事，與莫維尼耶成長的地方極為相似。

莫維尼耶告訴法新社：「我認為我的家族就像數以百萬計法國家庭一樣，都擁有陰暗和輝煌的一面。」

莫維尼耶有多部作品翻譯成英文版，包括以法國鄉村為背景的驚悚小說「生日派對」（The Birthday Party，暫譯）、探討阿爾及利亞獨立戰爭遺緒的「傷痕」（The Wound，暫譯），以及描寫1985年比利時赫賽爾體育場（Heysel Stadium）足球迷踩踏事件的「在人群中」（In the Crowd，暫譯）。

這次角逐龔固爾獎的人除了莫維尼耶，還有法國作家暨編劇加赫爾（Emmanuel Carrere）、模里西斯和法國雙重國籍作家阿帕娜（Nathacha Appanah），以及比利時作家拉馬契（Caroline Lamarche）。（編譯：洪(啟)原）1141105

