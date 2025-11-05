為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟擴大年度報告　蒙特內哥羅談判進度最快

    2025/11/05 00:24 中央社

    歐盟執委會4日發布擴大成員國的年度審查進度報告，在候選國中，蒙特內哥羅的談判進度最快。對於烏克蘭積極推動入盟談判的態度表示支持，但強調須加速法治領域的改革腳步。

    歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，「擴大」仍是歐盟的首要政治議題之一，新成員國加入已越來越接近現實。

    據報告，過去一年間蒙特內哥羅在加入歐盟的進程中，取得重大進展，總計完成了4個談判章節，並承諾在2025年底前完成更多章節，反映出「對歐洲一體化的投入與決心」。若能保持目前的改革速度並持續尋求更廣泛的政治共識，有望在2026年底前完成所有的談判。

    烏克蘭目前已經通過資格審查程序並在關鍵改革上取得進展，烏克蘭政府已表示，目標是在2028年底前結束入盟談判。歐盟執委會支持這個目標，但認為要達成該項目標，需加快改革步伐，特別是在法治領域。

    過去一年，阿爾巴尼亞在司法改革與反貪腐上取得明顯進展，預計若維持改革步伐，有望於2027年前完成入盟談判；摩爾多瓦在混合威脅下仍穩步前進，已達開啟數組章節談判的條件，目標於2028年初結束談判。

    塞爾維亞則因為抗議與社會分裂問題導致改革停滯；北馬其頓持續推動改革，需加速憲法修正納入保加利亞族群，以落實歐盟承諾；波士尼亞與赫塞哥維納改革有限，但若完成司法改革仍有機會啟動談判。

    科索沃親歐態度明確，然政府延遲組成影響改革，需要加強跨黨派合作，並重新調整改革的優先順序。

    土耳其因民主惡化、司法獨立受損，入盟談判自2018年起停滯；喬治亞的入盟程序實際上已經中止。

    歐盟執委會強調，未來加入歐盟的條約將納入更強的防衛機制，確保新成員加入後能持續維護法治、民主與人權的紀錄，避免倒退。同時，有效溝通、打擊外國資訊操弄與假訊息干擾是必要的戰略。歐盟也將協助成員國強化民眾對加入歐盟程序的信任，以確保擴大政策的正當性並受到支持。（編輯：楊昭彥）1141105

