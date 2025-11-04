為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼巴布亞連2起過河意外 逾20人落水多為兒童

    2025/11/04 23:43 中央社
    印尼最東部巴布亞地區近日洪水成災，1日發生15人過河時被洪水冲走的事故，同日鄰近村莊也發生類似事故，8名兒童落水失蹤。（圖擷自X.com）

    印尼最東部巴布亞地區近日洪水成災，1日發生15人過河時被洪水冲走的事故，同日鄰近村莊也發生類似事故，8名兒童落水失蹤。（圖擷自X.com）

    印尼最東部巴布亞地區達爾村1日發生15人過河時被洪水冲走的事故，其中大部分是兒童，警方稱尋獲一具遺體。同日鄰近村莊也發生類似事故，8名兒童落水失蹤，目前還在搜救。

    恩杜加縣（Nduga）警察單位首長艾佛瑞多（Alfredo Agustinus Rumbiak）告訴路透社，縣內地處偏遠的達爾村（Dal）本月初因暴雨導致河水暴漲，15名年齡在8歲至17歲的村民被洪水冲走，目前已找到一具遺體，相關單位仍在搜尋其他罹難者。

    附近村莊1日也發生類似事件，8名兒童被洪水冲走，警方仍在搜救當中。

    艾佛瑞多表示，這群孩子當時正在跟父母渡過另一條河，卻被暴漲的河水捲走。他還補充道，由於地形崎嶇，搜救工作受阻。

    印尼國家災害應變總署向居民發布警告，呼籲民眾做好因應洪水來襲的準備，預期巴布亞（Papua）多個區域將會持續發生豪雨。

    艾佛瑞多說，恩杜加縣被劃為「紅色區域」（衝突地區），使得搜救工作更具挑戰性。

    在1969年聯合國監督下舉行的投票中，原由荷蘭統治的巴布亞地區變成受印尼控制。自當時起，分離主義分子一直在這個資源豐富的地區爭取獨立。

