為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓：北韓已派約5000名工程兵赴俄 協助重建基礎設施

    2025/11/04 23:48 中央社
    北韓近期派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，協助「基礎設施重建工作」。（路透）

    北韓近期派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，協助「基礎設施重建工作」。（路透）

    南韓國會議員李成權今天表示，根據南韓國家情報院所做的簡報，北韓自9月以來已派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，以協助「基礎設施重建工作」。

    法新社報導，俄烏戰爭促使北韓領導人金正恩更加肆無忌憚，他派遣數千名士兵前往烏克蘭戰場協助俄軍作戰後，得到莫斯科提供關鍵支援。

    李成權在記者會上說：「9月以來已有約5000名北韓工程兵分批調派至俄羅斯，預料將動員從事基礎建設重建工作。」

    他並指出，南韓還持續發現有跡象顯示北韓正在訓練及篩選人員，為增派部隊做準備。

    李成權表示，南韓國情院告訴國會議員，目前部署在俄烏邊界附近的北韓部隊估計有約1萬人。

    根據南韓推估，至少已有600名北韓士兵死於烏克蘭，另有數千名傷兵。

    分析家說，北韓派兵支援俄羅斯，換得莫斯科提供金援、軍事科技、糧食與能源。這使得北韓得以繞過嚴厲國際制裁帶來的打擊。

    這些制裁是為了懲罰北韓的核武與飛彈計畫，並且過去曾是美國重要的談判籌碼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播