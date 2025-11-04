南韓：北韓已派約5000名工程兵赴俄 協助重建基礎設施

北韓近期派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，協助「基礎設施重建工作」。（路透）

南韓國會議員李成權今天表示，根據南韓國家情報院所做的簡報，北韓自9月以來已派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，以協助「基礎設施重建工作」。

法新社報導，俄烏戰爭促使北韓領導人金正恩更加肆無忌憚，他派遣數千名士兵前往烏克蘭戰場協助俄軍作戰後，得到莫斯科提供關鍵支援。

李成權在記者會上說：「9月以來已有約5000名北韓工程兵分批調派至俄羅斯，預料將動員從事基礎建設重建工作。」

他並指出，南韓還持續發現有跡象顯示北韓正在訓練及篩選人員，為增派部隊做準備。

李成權表示，南韓國情院告訴國會議員，目前部署在俄烏邊界附近的北韓部隊估計有約1萬人。

根據南韓推估，至少已有600名北韓士兵死於烏克蘭，另有數千名傷兵。

分析家說，北韓派兵支援俄羅斯，換得莫斯科提供金援、軍事科技、糧食與能源。這使得北韓得以繞過嚴厲國際制裁帶來的打擊。

這些制裁是為了懲罰北韓的核武與飛彈計畫，並且過去曾是美國重要的談判籌碼。

