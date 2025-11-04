為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露

    2025/11/04 23:05 中央社
    一份調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以藉此辨識身分並掌握行蹤。（歐新社）

    一份調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以藉此辨識身分並掌握行蹤。（歐新社）

    一份由歐洲多家媒體共同製作的調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以透過比對這些資料辨識個人身分並掌握行蹤。

    這份調查報導是由比利時迴聲報、法國世界報、德國第一電視台與網路媒體Netzpolitik、荷蘭商業新聞電台共同採訪。

    根據這份報導，歐盟官員的定位資料是可以購買的。

    調查團隊的記者假冒為一家行銷公司員工，向資料仲介商取得了數億筆比利時手機的定位數據。這些資料仲介商的資料來源多為手機應用程式或網頁追蹤工具。這些資料被打包後轉賣給廣告商、執法單位甚至政府部門。

    在分析這些取得的資料後，調查團隊成功辨識出3名歐盟高階官員，其中兩人的住所、工作地點與行動路線均被辨識出來。這次的調查證實，即便是匿名的資料，透過交叉比對後也能辨別出當事人的身分。

    此外，在海量的資料中也發現，有些定位地點是在北約設施與比利時軍事基地內。

    對於這份報導揭露的情形，歐盟執委會承認「令人憂心」，並表示，已針對「公務與個人設備上的廣告追蹤設定，向員工發布新指引，並通知歐盟其他機構。」

    根據歐盟通用資料保護規則（GDPR），若使用者明確同意，針對手機資料蒐集的行為屬於合法，但前提是使用者必須被清楚告知資料用途與分享對象。然而，Netzpolitik的分析發現，部分手機應用程式仍在未披露的情況下蒐集定位資訊等資料。

    由於這份調查報導採用「臥底」的方式進行，受新聞倫理約束，因此在報導最後也特別註明，由於報導提及的內容對社會相當重要，但無法透過其他方式取得資料，因此在編輯部門的核准之下採取此一方式。

