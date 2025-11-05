亮度爆表達10兆個太陽 歷來最亮、最遙遠黑洞閃焰曝光

超大質量黑洞與周圍的吸積盤。示意圖。（路透檔案照）

首次上稿 11-04 22:44

更新時間 11-05 07:28

美國天文學家4日發表研究報告，觀測到一個超大質量黑洞發出、歷來所發現最亮的黑洞閃焰，亮度最大時足足相當於10兆個太陽，研究人員指出，這也可能是目前為止，觀測到的最劇烈黑洞撕裂恆星事件，即潮汐瓦解事件（TDE）。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》、《路透》4日報導，這波閃燄發自距離地球100億光年的一個活躍星系核，其中質量約太陽3億倍的超大質量黑洞，除了是歷來觀測到最亮，也是最遙遠的閃焰。4日在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表這篇研究報告的加州理工學院天文學教授葛蘭姆（Matthew Graham）表示，「起初，我們真的不相信這股能量的數值」。由於光線傳播需要時間，因此觀測到像這次如此遙遠的事件，就有如回望宇宙更早期階段樣貌。

這場天文事件最早在2018年，由加州理工運作的加州帕羅馬山（Palomar Mountain）天文台觀測到，亮度在約3個月內達到高峰，之後這些年逐漸減弱。閃燄亮度在觀測期間暴增40倍，顯然是因為愈來愈多恆星碎片被吸入黑洞中，最亮時是以往觀測到的任何黑洞閃焰的30倍。

研究人員指出，劇烈閃焰最可能的原因，是黑洞周邊恆星群中一顆大型恆星，因與另一個鄰近天體的某種互動影響，以致於太接近黑洞，被強大引力拉扯撕成碎片時引發。葛蘭姆說，「該恆星在其環繞這個黑洞的軌道上，與另一個更大質量天體的一次碰撞，基本上被撞過去（黑洞）」。這顆不幸的恆星質量可能達到太陽的至少30倍，或許甚至達200倍，這一點也很罕見。

包括地球所處的銀河系，幾乎所有大型星系中心都有一個超大質量黑洞，但是科學家仍不了解其形成機制。研究這些宇宙的龐然大物，有助於了解黑洞周圍環境。研究人員懷疑，那些在該黑洞附近運行的恆星，可能從黑洞周圍氣體與塵埃盤吸收一些物質，使它們變得異常龐大。這場天文事件還在持續，亮度正逐漸減弱，整個過程預計將持續約11年才會結束。葛蘭姆說，「閃焰還在消退中」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法