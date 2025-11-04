川普重拳！美墨13條航線「消失倒數」 運輸部長曝另1隱憂

墨西哥航空從墨西哥飛往美國的航線即將取消。（彭博）

超過10條美、墨之間的重要航線，將在數天內被取消。美國總統川普宣布，這些航線將在本（11）月7日前全面停飛。

英媒《太陽報》今（4日）報導，從墨西哥的墨西哥城國際機場（Mexico City International Airport）及菲利佩·安赫萊斯國際機場（Felipe Angeles International Airport）起飛的墨西哥航空（Aeromexico）航班將大幅縮減。

據報導，位於德州（Texas）的麥卡倫國際機場 （McAllen International Airport）也將受到此次調整而影響。墨西哥航空希望延後美國運輸部下達的停飛命令，以便法院有時間進行審查並發表完整裁定。該命令於9月發布，是美國針對墨西哥航空業採取的多項措施之一。

在運輸部與司法部的提交文件中，美國政府稱這是在制止不公平的競爭行為，因為墨西哥航空控制了美國第4大國際航線進出門戶，近60%的運營，並特別提及了墨西哥城的航班。墨西哥航空告訴第十一巡迴上訴法院，即便法院日後維持該安排，公司仍將面臨無法挽回的龐大成本。

日前，川普政府撤銷了13條墨西哥航空進入美國的航線批准，並取消了所有從菲利佩·安赫萊斯國際機場飛往美國的客貨合併航班。運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，墨西哥在3年內非法取消並凍結美國航空公司的航班，卻未受到任何懲罰，而墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上週說，她不同意美方撤銷這13條航線批准的決定。

此外，隨著聯邦政府關門進入第5週，達菲警告，政府關門恐導致空中交通管制員及機場安檢人員無薪工作，可能會造成航班取消，並直言延誤情況只會更加嚴重。這次關門已接近成為美國歷史上最長的政府關門事件。

