    國際

    前副總統錢尼逝世 主戰作風影響美國近代政治深遠

    2025/11/04 21:37
    時任美國副總統錢尼（左）與總統布希。（法新社檔案照）

    時任美國副總統錢尼（左）與總統布希。（法新社檔案照）

    美國前副總統錢尼（Dick Cheney）因肺炎及心臟血管疾病併發症，於3日晚間逝世，享壽84歲。錢尼家族發布聲明，證實此一消息，並稱其為一位「偉大而善良的人」。

    美聯社指出，錢尼是美國近代最具影響力亦最富爭議性的政治人物之一，其政治生涯橫跨數十年，並在九一一恐怖攻擊事件後達到權力巔峰，主導反恐與伊拉克戰爭政策。他在晚年與川普總統決裂，為女兒背書改挺民主黨。

    錢尼的政治生涯始於1968年，歷任白宮幕僚長、懷俄明州聯邦眾議員、國防部長，最終在布希（George W. Bush）總統任內擔任副總統。在老布希與布希父子先後主政白宮的時代，錢尼均是關鍵角色，特別是在1991年波斯灣戰爭期間，他作為老布希總統的國防部長，主導「沙漠風暴」行動。

    錢尼的政治生涯在2001年九一一恐怖攻擊事件後達到頂峰。作為布希總統的副手，其作風沉穩而強硬，在反恐戰爭、國家安全政策及擴張總統權力等方面，擁有極大的主導權。他堅定捍衛政府為因應恐襲所採取的廣泛監控、嚴刑訊問與未經起訴的長期拘留等措施，無視這些手段日後引發的巨大法律與道德爭議。

    錢尼政治遺產中最具爭議者就是2003年入侵伊拉克的決策。他多次公開聲稱伊拉克海珊政權與「開打」組織存在關聯，並堅信美軍將被視為「解放者」受到歡迎。然而，這些論點事後均被證明與事實有嚴重出入。伊拉克戰爭陷入長期泥淖，美軍傷亡慘重，國內反戰情緒高漲，但錢尼始終未公開承認判斷錯誤。

    離開白宮後，錢尼淡出公眾視野，於2012年接受心臟移植手術。然而，隨著總統川普崛起，錢尼與共和黨主流漸行漸遠。其長女莉茲·錢尼（Liz Cheney）因嚴厲批評川普，及其關於2020年大選舞弊的指控，並擔任國會山莊襲擊事件調查委員會副主席，成為共和黨內反川派的代表人物。去年，錢尼更在一則為女兒助選的廣告中，直言川普是「美國建國246年來對共和國最大的威脅」，並表態將在總統大選中，支持民主黨候選人賀錦麗。此一立場使錢尼父女遭到川普及其支持者的強烈抨擊，甚至被部分共和黨人排擠。

    錢尼身後留下妻子琳恩（Lynne）、兩位女兒莉茲與瑪麗（Mary）。

