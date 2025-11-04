中國公布2026法定放假日 農曆春節放9天創紀錄

中國明年的農曆春節假期將從2月15日放到23日共9天，是中共建政以來最長的春節假期，圖為今年上海春運時的繁忙景象。（歐新社）

中國國務院辦公廳公布2026年法定假日放假安排，農曆春節假期將從2月15日（農曆12月28日）放到23日（農曆正月初七）共9天。中國媒體報導，這一安排成為中共建政以來最長的春節假期。

中國國務院辦公廳今天依例公布2026年法定假日放假安排，內含元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節及「國慶節」（中共建政日）7個連續假日的具體休假日期及補班日期。

請繼續往下閱讀...

據公告，2026年中國農曆春節假期將從2月15日放到23日共9天，但春節連假前的2月14日週六及連假後的2月28日週六，都將補上班。

公告提到，鼓勵單位和個人結合「落實帶薪年休假」等制度，實際形成較長假期，推動錯峰出行。

紅星新聞報導，中國2026年春節連假與往年不同之處，在於中國於2024年11月修訂的「全國年節及紀念日放假辦法」，自2025年1月1日起民眾放假日增加2天，春節、勞動節各增加1天，加上前後調休，成為中國「史上最長」的春節假期。

其中，連假首日2月15日是農曆12月28日小年夜，對採購年貨、返鄉、旅遊者將有較大便利。

對中國官方的假期安排，特別是春節年假增為9天，多數中國網友給予肯定，認為較能充裕地安排春節假期，特別是小年夜也放假值得肯定。有人說，給了9天假，反而有點不知道要去哪裡玩了；還有網友認為，休假前後補上班如果也能取消，就更好了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法