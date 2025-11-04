為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    塞爾維亞足球教頭突倒地猝逝 球員跪地痛哭畫面曝

    2025/11/04 22:37 即時新聞／綜合報導
    拉德尼奇1923年僅44歲的教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間突然倒地昏厥，送醫不治。球員得知噩耗，情緒潰堤、跪地掩面痛哭。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    拉德尼奇1923年僅44歲的教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間突然倒地昏厥，送醫不治。球員得知噩耗，情緒潰堤、跪地掩面痛哭。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    塞爾維亞超級聯賽驚傳憾事！拉德尼奇1923（FK Radnički 1923）年僅44歲的波士尼亞籍教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間在執教比賽時突然倒地昏厥，送醫後仍宣告不治，各界紛紛表達哀悼。

    綜合外媒報導，事件發生於當地時間11月3日晚間，塞爾維亞超級聯賽拉德尼奇1923（FK Radnički 1923）對上盧查尼青年（FK Mladost Lučani）的例行賽中。當比賽進行至第22分鐘，齊若維奇突然在場邊倒地，教練團與球員驚慌衝上前協助，醫療團隊隨即進場搶救，並緊急送往醫院，最終仍宣告不治。據了解，他疑似因心臟驟停倒下，現場氣氛極度沉重。

    報導指出，齊若維奇被救護車送離球場時，全場觀眾報以掌聲祈福，未料幾分鐘後噩耗傳回。球員得知教練離世的消息後，紛紛情緒潰堤、跪地掩面痛哭。主裁判隨即宣布比賽中止，整座球場陷入靜默，僅剩低沉啜泣聲迴盪。

    齊若維奇出生於1980年12月27日，為波士尼亞前國腳，球員時期擔任攻擊中場，曾代表波士尼亞與赫塞哥維納國家隊出賽。退役後轉任教練，執教足跡遍及波士尼亞、沙烏地阿拉伯與北馬其頓等地。

    他於2025年10月23日正式接掌拉德尼奇1923（FK Radnički 1923）主教練，原被寄望能帶領球隊脫離降級區、重振士氣，未料上任僅兩週便在球場上倒下。球團在聲明中哀悼：「我們失去的不只是優秀的教練，更是一位朋友、一位好人、一位真正的體育人。」

    拉德尼奇1923年僅44歲的教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間在執教比賽時突然倒地昏厥，送醫不治。（歐新社）

    拉德尼奇1923年僅44歲的教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間在執教比賽時突然倒地昏厥，送醫不治。（歐新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播