塞爾維亞足球教頭突倒地猝逝 球員跪地痛哭畫面曝

拉德尼奇1923年僅44歲的教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間突然倒地昏厥，送醫不治。球員得知噩耗，情緒潰堤、跪地掩面痛哭。（圖擷取自社群平台Ｘ）

塞爾維亞超級聯賽驚傳憾事！拉德尼奇1923（FK Radnički 1923）年僅44歲的波士尼亞籍教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間在執教比賽時突然倒地昏厥，送醫後仍宣告不治，各界紛紛表達哀悼。

綜合外媒報導，事件發生於當地時間11月3日晚間，塞爾維亞超級聯賽拉德尼奇1923（FK Radnički 1923）對上盧查尼青年（FK Mladost Lučani）的例行賽中。當比賽進行至第22分鐘，齊若維奇突然在場邊倒地，教練團與球員驚慌衝上前協助，醫療團隊隨即進場搶救，並緊急送往醫院，最終仍宣告不治。據了解，他疑似因心臟驟停倒下，現場氣氛極度沉重。

請繼續往下閱讀...

報導指出，齊若維奇被救護車送離球場時，全場觀眾報以掌聲祈福，未料幾分鐘後噩耗傳回。球員得知教練離世的消息後，紛紛情緒潰堤、跪地掩面痛哭。主裁判隨即宣布比賽中止，整座球場陷入靜默，僅剩低沉啜泣聲迴盪。

齊若維奇出生於1980年12月27日，為波士尼亞前國腳，球員時期擔任攻擊中場，曾代表波士尼亞與赫塞哥維納國家隊出賽。退役後轉任教練，執教足跡遍及波士尼亞、沙烏地阿拉伯與北馬其頓等地。

他於2025年10月23日正式接掌拉德尼奇1923（FK Radnički 1923）主教練，原被寄望能帶領球隊脫離降級區、重振士氣，未料上任僅兩週便在球場上倒下。球團在聲明中哀悼：「我們失去的不只是優秀的教練，更是一位朋友、一位好人、一位真正的體育人。」

Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani.



Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football （@TotalFootbol） November 4, 2025

拉德尼奇1923年僅44歲的教練齊若維奇（Mladen Žižović），3日晚間在執教比賽時突然倒地昏厥，送醫不治。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法