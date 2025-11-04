為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    治療包皮發炎......22歲男慘淪殘疾人士 全身多處遭截肢！

    2025/11/04 23:11 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞男子包皮發炎去看醫生，入院治療卻被弄到全身多處截肢。示意圖。（圖取自freepik）

    馬來西亞男子包皮發炎去看醫生，入院治療卻被弄到全身多處截肢。示意圖。（圖取自freepik）

    馬來西亞一名男子包皮發炎去看醫生，沒想到入院治療被弄到全身多處截肢，成為殘疾人士。該名男子和家屬對醫院提告，近日獲賠5千多萬元。

    根據大馬《中國報》報導，現年22歲的男子維馬，本身沒有任何重大疾病或遺傳問題，2019年1月15日僅因生殖器有過敏反應，到大馬政府立案的安邦醫院看診，診斷結果為「包皮炎」，當時醫生說接受治療後就可以痊癒。2天後，維馬雖未完全康復，但他還是出院了；怎料同年1月23日，維馬突然昏迷並被送入同一家醫院的重症監護室。

    據悉，當時醫護人員指示維馬的父親簽署手術同意書，但沒有解釋治療風險、治療方案和投藥種類。將兒子送入醫院隔天，父親發現兒子的腳趾和手部突然發黑腫脹。2019年3月至11月這段期間，維馬接受多次手術後，變成永久殘疾，其左手肘以下、右腿膝蓋以下，以及左腳跟和腳趾都遭截肢。

    2020年，維馬的父親對安邦醫院、3名主刀醫生和作為主管機關的衛生部提告醫療疏失，維馬當時還未成年，成年後一併列為起訴人。時間將近6年過去，全案終於有了結果，當地高等法院判維馬父子勝訴，被告方須賠償維馬640萬令吉（約新台幣4712萬）購買1隻機械手臂和2條義肢、21.3萬令吉（約新台幣157萬）補償維馬因多次截肢手術而遭受的痛苦和折磨、18萬令吉（約新台幣133萬）居家護理費用、2萬令吉（約新台幣14.7萬）加重賠償和20萬令吉（約新台幣147萬）裁判費，總共獲賠699.3萬令吉（約新台幣5147萬）。

