    首頁 > 國際

    越南中部洪災增至40死 颱風「海鷗」來襲陰霾籠罩

    2025/11/04 22:01 中央社
    越南中部地區過去一週遭遇創紀錄的豪雨並釀成洪災，死亡人數已上升至40人。（歐新社）

    越南當局今天表示，中部地區過去一週遭遇創紀錄的豪雨並釀成洪災，迄今死亡人數已上升至40人，另有6人失蹤。在此同時，新生成的颱風「海鷗」逐漸逼近，預計7日清晨登陸，越南中部災區已籠罩在颱風來襲的陰霾中。

    法新社報導，越南中部地區10月底以來遭遇暴雨襲擊，街道化作河道，河堤潰決。被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界文化遺產的峴港市會安古鎮被深度齊腰的洪水淹沒，居民只能依靠木船外出。

    越南農業與環境部所屬「越南災害與堤壩管理局」指出，豪雨及洪水帶來的災害已造成40人死亡，罹難者分布在順化市、峴港市、林同省及廣治省等地。

    根據該局統計，中部地區仍有近8萬棟房屋至今仍然泡在水中，超過1萬公頃的農作物遭損毀，逾6萬8000頭牲畜死亡。

    越南每年6月至9月常有豪雨，但科學證據顯示，人為造成的氣候變遷正在使極端天氣頻繁發生，且更具破壞性。

    據統計，通常每年約有10個颱風或熱帶風暴影響越南，但即將來襲的颱風「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）預料將是今年第13個侵襲越南的颱風。「海鷗」目前正肆虐菲律賓，已造成至少26人死亡，數十萬人流離失所。

    越南國家氣象局表示，颱風「海鷗」預計6日逼近時，可能以時速最高達166公里的強風襲擊越南沿岸，並預計於7日清晨登陸。

