自衛隊支援秋田縣防熊害 民眾憂公熊渡海到九州

日本熊害頻傳，民眾擔心會有公熊渡海入侵沒有熊隻的九州，圖為熊隻在10月份時出現在群馬縣一間超市的畫面。（法新社／群馬縣警察署提供）

日本熊出沒與人身受害事件急增，秋田縣向中央政府提出支援要求，防衛省明天將派遣自衛隊協助。另一方面，山口縣今年的熊目擊件數已突破200件，甚至有人討論「熊是否可能游過海峽進入九州」。專家表示，長期並非完全不可能。

秋田電視台報導，防衛大臣小泉進次郎今天在記者會表示，自衛隊已完成派遣準備。

陸上自衛隊明天起在秋田縣鹿角市展開支援，包含運送捕熊用的箱型捕獸陷阱。大館市與北秋田市也在協調。

小泉表示，「雖然無法無限制執行熊害對策，但守護國民的生命與生活是我們的任務，基於情勢的特殊性，決定在秋田縣投入運輸支援」。

近期東北接連發生熊出沒事件，「九州沒有熊」這件事也引起討論。

不過，產經新聞報導，本州最西端、與九州隔海相望的山口縣今年熊目擊件數超過200件，網友擔心，「不能讓熊突破關門海峽」。

關門海峽最窄處僅650公尺，網友想像，熊可能泳渡海峽，前進九州。

森林綜合研究所東北支所專家大西尚樹表示，「從距離來看，熊並非游不過去，但考慮到潮流，難度很高」。

然而他也指出，如果山口縣境內熊族群密度增加，公熊游泳出走、尋找新棲地的動機提高，「5年內還不會，但50年後不排除有這個可能」。

山口縣農林綜合技術中心表示，過去目擊熊出沒事件多集中在東部，但近3年西部也頻繁出現，甚至有熊誤落捕捉野豬的陷阱，研判熊可能沿河川移動。

該中心負責人表示，「被捕獲的多為公熊，看起來像是從東部移動過來，但周圍沒有母熊，又回不了原地，只能到處徘徊」。

由於當地居民不熟悉如何應付熊，山口縣政府已提高警戒，甚至要求民眾中止登山活動。

