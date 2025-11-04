為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    新加坡修法通過 加重詐騙刑罰可施鞭刑

    2025/11/04 21:25 中央社
    新加坡國會三讀通過法案，詐騙相關罪犯將面對鞭刑等刑罰。（彭博）

    新加坡國會三讀通過法案，詐騙相關罪犯將面對鞭刑等刑罰。（彭博）

    新加坡媒體今天報導，為打擊詐騙犯罪，新加坡國會三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。其中提供SIM卡和數位身分認證系統Singpass資料給不法人士進行詐騙者，落網定罪後可被判最多12下鞭刑。

    「聯合早報」今天報導，新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎今天在國會回答議員提問，其中有些議員關注刑罰的比例原則。報導指出，部分議員對鞭刑的有效性持保留態度，並建議採制裁措施、強化公共教育等作法。

    沈穎回應，內政部在決定「錢騾」（money mule，即車手）的鞭刑上限時會參考性質相近的罪行，「我們評估認為目前12下鞭刑是合理的，但會關注情況，法庭也有酌情權決定實際的鞭刑數，並考慮比例原則」。

    她指出，引入嚴厲刑罰並不是政府應對詐騙的唯一手段，政府也將採取全社會策略以應對詐騙行為。新加坡「8視界新聞網」報導，在新刑罰框架下，詐騙犯及詐騙集團成員或招募者，一旦定罪將可能面臨至少6下、最多達24下鞭刑。

    海峽時報（The Straits Times）報導，沈穎表示，詐騙是新加坡目前最常見的犯罪類型，約占所有通報案件的60%，自2020年至2025年上半年，通報案件約19萬件，涉及損失約新幣37億元（約新台幣875億元）。新法也允許對其他形式的詐欺行為，例如傳統詐欺，施以酌情鞭刑。

    在此之前，新加坡警方今年9月展開執法行動，查出260人因涉嫌詐欺或擔任車手，涉案金額超過新幣510萬，這些人可能面臨詐欺、洗錢或無照經營支付服務等罪名。

    除了鞭刑，按照星國法律，若詐欺罪成立，最高可判10年徒刑及罰金；洗錢罪成立，最高可判10年徒刑、罰金新幣50萬元，或兩者併科；無照經營支付服務罪成立，最高可判3年徒刑、罰金新幣12萬5000元，或兩者併科。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播