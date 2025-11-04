日版黃明志？女公關陪嗑藥暴斃見死不救 昔日男神首曝獄中生活！

曾被視為日本男神代表的押尾學，16年前爆出和酒店女公關一起嗑毒，女方暴斃他卻見死不救。（圖翻攝自X、IG）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，大馬警方懷疑謝侑芯生前疑有嗑藥並與黃明志發生關係，黃明志接受尿檢顯示對至少4種毒品呈陽性反應，全案轉以謀殺案偵辦，卻驚傳黃明志失聯，警方已發布通緝。而曾被視為日本演歌雙棲男神代表押尾學，16年前爆出和酒店女公關嗑毒，女方暴斃押尾學卻見死不救；後來押尾學被判入獄3年半，近日他首度在螢光幕前露臉，親吐獄中生活。

曾演出《大和拜金女》、《戀愛革命》等日劇，憑藉高顏值一度走紅的押尾學，私生活混亂早就為外界所知，甚至有過床照外流等醜聞，2007年又傳出搞大形象清純的女星矢田亞希子的肚子，但矢田亞希子不顧周遭反對，堅持與押尾學結婚。

沒想到押尾學風流本性不改，2009年終於闖下大禍，當時他與東京銀座一名女公關，在六本木高級公寓內吸食搖頭丸助性，過程中女方不適倒地，押尾學因為害怕吸毒的事曝光，未即時求救，最後女方身亡。之後押尾學被逮捕，檢方指控他遺棄致死、濫用毒品、企圖湮滅證據等罪，法官認定其行為惡質，判處3年6個月徒刑，從此押尾學星途全毀，矢田亞希子也死心與其離婚。

押尾學2012年3月入獄服刑，2014年12月假釋出獄。出獄後他曾嘗試復出，但屢遭拒絕。如今已47歲的他轉行廣告相關行業，育有1子，日子看上去還算平靜，偶爾會在社群分享與兒子的生活點滴。

綜合日媒報導，16年過去，押尾學近日上日本節目《Doping Talking》，首度談及自己在獄中的生活。他表示，他在監獄裡面主動申請廚房差事，每天凌晨4點就要起床，為將近1000名受刑人準備三餐。而他之所以會報名這種「苦差」，是為了能夠每天洗澡，廚房工作是監獄內唯一能天天洗澡的工作。押尾學說，當時獄警覺得他撐不了，但押尾學表示過去拍戲也常凌晨4點就開工，他已經習慣，最後也因為他工作勤奮，表現良好，獲得提前10個月假釋。

如今的押尾學已不見當年風采，滿頭百髮但氣質看上去沉穩許多，他也在節目中，對過去自己做過的那些荒唐是懺悔，「我無法改變過去，但我能選擇活成一個更好的人」。

