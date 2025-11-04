為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    童年回憶消失！慘虧逾30億 50年美國樂園「關門大吉」

    2025/11/04 21:27 即時新聞／綜合報導
    美國開業50年的「六旗美國樂園」，在本月走入歷史。（歐新社）

    美國開業50年的「六旗美國樂園」，在本月走入歷史。（歐新社）

    美國六旗公司（Six Flags）旗下位於馬里蘭州（Maryland）的「六旗美國樂園（Six Flags America）」，在本（11）月2日最後1天開放後，隨即就關門大吉，結束在地營運50年的時光。

    英媒《太陽報》今（4）日報導，該樂園在1974年以野生動物園的形式開幕，並在1999年被六旗公司收購，且改建為遊樂園。六旗美國樂園共擁有超過100項遊樂設施，許多遊客也對樂園的關閉深感哀傷。

    不過，早在今（2025）年5月，六旗公司的高層就已宣布，該園區的日子所剩不多，亦發出結束營業的預告，而根據六旗公司8月公布的財報顯示，公司的淨虧損為1億美元（約新台幣30.8億元）。

    此外，六旗公司還計劃於2027年，關閉位於加州（California）聖塔克拉拉（Santa Clara）的「加州大美國樂園（California’s Great America Park）」，原因是園區租約即將到期。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播