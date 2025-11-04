童年回憶消失！慘虧逾30億 50年美國樂園「關門大吉」

美國開業50年的「六旗美國樂園」，在本月走入歷史。（歐新社）

美國六旗公司（Six Flags）旗下位於馬里蘭州（Maryland）的「六旗美國樂園（Six Flags America）」，在本（11）月2日最後1天開放後，隨即就關門大吉，結束在地營運50年的時光。

英媒《太陽報》今（4）日報導，該樂園在1974年以野生動物園的形式開幕，並在1999年被六旗公司收購，且改建為遊樂園。六旗美國樂園共擁有超過100項遊樂設施，許多遊客也對樂園的關閉深感哀傷。

不過，早在今（2025）年5月，六旗公司的高層就已宣布，該園區的日子所剩不多，亦發出結束營業的預告，而根據六旗公司8月公布的財報顯示，公司的淨虧損為1億美元（約新台幣30.8億元）。

此外，六旗公司還計劃於2027年，關閉位於加州（California）聖塔克拉拉（Santa Clara）的「加州大美國樂園（California’s Great America Park）」，原因是園區租約即將到期。

