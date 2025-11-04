為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西黑幫街頭火拚 28歲網美遭流彈擊中頭部亡

    2025/11/04 20:59 即時新聞／綜合報導
    28歲旅遊網美芭芭拉（Bárbara Elisa Yabeta Borges）在里約熱內盧搭乘計程車途中，遇到當地黑幫火拚，流彈貫穿車窗、直擊頭部，重傷不治。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    28歲旅遊網美芭芭拉（Bárbara Elisa Yabeta Borges）在里約熱內盧搭乘計程車途中，遇到當地黑幫火拚，流彈貫穿車窗、直擊頭部，重傷不治。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    巴西再爆治安悲劇！年僅28歲的旅遊網美芭芭拉（Bárbara Elisa Yabeta Borges）1日在里約熱內盧搭乘計程車途中，遇到當地黑幫火拚，流彈貫穿車窗、直擊頭部，當場重傷不治。她原本在社群平台分享旅遊生活、笑容燦爛，沒想到這趟南美旅程竟成為人生的終點，消息震驚全球粉絲。

    根據《每日郵報》報導，案發時芭芭拉正搭計程車行經里約郊區一座橋樑，車外突然傳出連串槍聲，駕駛驚慌大喊「快趴下！」，但流彈仍從車窗射入，直接擊中她頭部。司機回憶，「那聲音像炸彈一樣，我趕緊開往醫院，可她已經沒了反應。」

    芭芭拉生前在社群平台擁有約1.8萬名追蹤者，擅長拍攝旅遊、美景與時尚照片，形象陽光正面。她在事發前數日才貼出感性貼文：「珍惜愛你的人，因為人無法被替代。」如今成了令人鼻酸的告別語。

    巴西警方指出，事發地為毒品幫派爭奪地盤區，現場遺留大量彈殼，並查獲步槍、彈匣與彈藥，研判死者是遭流彈波及的無辜民眾。案件目前仍在調查中，暫無嫌犯落網。

    這起命案發生之際，里約警方正展開大規模反毒行動，數百名軍警進駐多個貧民區（Favela），出動裝甲車與直升機，掃蕩毒販與犯罪組織。官方表示，這項行動是近年最大規模之一，目標在打擊販毒網絡、削弱幫派武力，以遏止街頭暴力與無辜民眾傷亡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播