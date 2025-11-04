為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本「這飯店」空間小卻一堆人住？ 網友兩派論戰

    2025/11/04 19:37 即時新聞／綜合報導
    有網友疑惑，日本連鎖商務飯店東橫INN房間很小，為什麼卻常在日旅版看到住宿心得。（圖擷取自@ToyokoINN_JP社群平台「X」）

    到日本旅遊是台灣人的熱門選擇，而住的飯店各有所好，有人喜歡附溫泉、有人喜歡附早餐，日前有位網友疑惑，日本連鎖商務飯店「東橫INN」，小到連行李廂都難打開，怎麼日旅版一堆人分享住過經驗？掀起網友熱議。

    一名網友在PTT以「日旅版為啥一堆住過東橫INN的人啊，掛？？？」為標題發文，明明鄉民很嫌棄小房間，卻仍有人每次去日本都住東橫INN，到底東橫INN除了便宜之外有什麼魅力？不是都不推太便宜的，怎麼到了現實還是選擇便宜的住？

    點出原PO都講出重點是「便宜」，當然選便宜的網友認為「跟台灣的訂房網站搭配很多」、「便宜好住」、「把住宿的錢省下來深度旅遊不好嗎」、「俗又大碗不錯」、「便宜+免費早餐」、「便宜治百病」、「高CP值窮遊首選」。

    不過也有網友持相反意見，「也沒到多便宜，主要就離車站近吧」、「比監獄還小的房間，只有窮遊仔才會住」、「現在也沒便宜到哪去了」、「wifi超爛」、「是給早起晚歸回飯店就是睡覺住的」、「隔音很差，隔壁有人連打呼聲都聽得到」。

