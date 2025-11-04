海鷗颱風肆虐菲律賓至少26死 軍用直升機救災途中墜毀

海鷗颱風在菲律賓中部造成嚴重災情。（歐新社）

菲律賓民防官員今（4日）說，海鷗颱風（Kalmaegi）在菲國中部省分造成嚴重災情，儘管已撤離上千人，但還是有26人不幸遇難，1人失蹤，另外還有1架軍用直升機在救災途中墜毀。

《路透》報導，宿霧省（Cebu）官員歐龍（Ainjeliz Orong）指出，已確認宿霧省有3人死亡與至少1人下落不明，另外2人的死訊仍在確認，他在電話中說：「我們沒料到有這麼多洪水。」

防災官員達馬萊裡奧（Anthony Damalerio）向DZMM電台表示，鄰近的保和省（Bohol）有1人被倒下的路樹砸中身亡。

菲律賓民防辦公室副主管亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）則在電話中告訴《法新社》，海鷗颱風已導致26人死亡，「根據我們現有資訊，大多數人是溺水身亡。」他補充說，其中21死發生在宿霧省，該地區許多城鎮已被洪水淹沒。

此外，菲律賓軍方週二下午證實，一架前往武端市（Butuan）協助救災的「超級休伊」（Super Huey）直升機，途中墜毀在民答那峨島（Mindanao island）北部，目前已派出人手進行搜救，但軍方發言人不願說明機上是否有倖存者。

海鷗颱風預期會在週四晚間登陸越南中部，而越南中部近期才剛遭逢洪災侵襲；越南政府則說，已在加強防颱準備，為最壞的情況做打算。

