川普官員小心！ 極右網紅盧默採訪權 五角大廈批准了

美國極右派網紅盧默。（美聯社檔案照）

美國總統川普重回白宮後，極右派網紅盧默（Laura Loomer）多次批評戰爭部（國防部）、國安官員，根據《華盛頓郵報》報導，在戰爭部定出新規，限制新聞記者採訪權限，引發主流媒體記者出走後，盧默已獲得五角大廈批准其採訪權。

華郵3日引述了解此事的一名消息人士說法，戰爭部已批准盧默的採訪權，她與一批已經同意戰爭部新採訪規範的右翼媒體記者一樣，現在都可在五角大廈採訪。

現年32歲的盧默與川普關係密切，自川普1月上任後，多次進出白宮橢圓形辦公室。她數度公開批評她眼中對川普「不夠忠誠」的高階國安和國防官員，導致數名官員，在她發文批評後不久就遭撤換，如國家安全局（NSA）局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh）和文職副手諾伯爾（Wendy Noble），國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）等人。這類情況以及她與川普的密切關係，令一些政府內人員感到氣餒。

盧默加入採訪戰爭部新聞，時值五角大廈日前才全面調整媒體政策，要求記者不得索取未經部長批准公開的訊息，引來威脅新聞自由的批評聲浪，《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《美國有線電視新聞網》（CNN）、《福斯新聞》等十多家媒體聯合拒簽。上月五角大廈公布新的進駐記者名單，成員多為之前未固定派員採訪五角大廈新聞的極右派媒體平台，包括Gateway Pundit、Post Millennial、MyPillow創辦人林德爾（Mike Lindell）的LindellTV等，以及數名網紅和獨立記者。

