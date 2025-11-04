為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅馬古塔崩塌壓死人 義不滿俄羅斯嘲諷召大使抗議

    2025/11/04 23:28 中央社
    羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓昨天部分坍塌造成死傷，俄羅斯發言人竟在社群平台嘲諷，引發外交風波。（法新社）

    羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓昨天部分坍塌造成死傷，俄羅斯發言人竟在社群平台嘲諷，引發外交風波。（法新社）

    羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓昨天部分坍塌，一名受困超過11小時的工人今晨送醫後不治。俄羅斯發言人昨天引述消息時嘲諷，義大利若繼續支持烏克蘭也會如此垮掉；義大利外交部憤怒召見俄羅斯駐義大使抗議。

    位在羅馬競技場附近的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）正進行維修，昨天約在上午11時、下午1時兩度發生崩塌事件，一名66歲羅馬尼亞裔工人史特洛奇（Octay Stroici）被埋在崩塌土石下超過11小時，昨天深夜終於被救出送醫，但搶救後仍不幸死亡。

    昨天這名工人仍在瓦礫下生死掙扎時，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在社群網絡Telegram評論這則消息並嘲諷，義大利已向烏克蘭提供25億歐元援助，「只要義大利政府繼續不必要地浪費納稅人的錢，義大利就會崩潰，從經濟到摩天大樓都將不復存在。」

    這番言論引起義大利外交部憤慨，安莎通訊社（ANSA）報導，義大利外交部立刻召見了俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫（Alexey Paramonov），提出正式譴責聲明。

    安莎引述，義大利外交部認為「這些卑鄙言辭令人擔憂，發言人的言論令人不安，因為這證實了莫斯科領導階層已墮落到何種庸俗不堪的地步。」在義大利絕沒有人會為了一樁悲劇歡呼雀躍，更不會針對悲劇進行任何推論比喻。

    安莎報導，義大利外交部向俄羅斯重申，「作為義大利人，我們將永遠對弱勢群體及身處困境、遭受攻擊的人們表達聲援和友誼。這就是我們支持烏克蘭人民的原因，因為我們是義大利人。」

    義大利國家消防隊昨天深夜11時公布影片表示，出動多達140名消防人員參與救援，終於將受困工人救出瓦礫送往醫院。針對今晨史特洛奇身亡，消防隊表達深感悲痛，並強調已竭盡全力營救，「在此悲痛時刻，我們與罹難者的家人同在。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播