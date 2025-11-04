托運行李慘變碎片！旅客價值6萬物品報銷 全毀慘況曝光

一名旅客準備領取托運行李，卻驚見自己的行李袋被「徹底撕碎」，裡頭的物品全數報銷。（圖截自Reddit／Dazzling-Fan-6526）

一名旅客搭乘瑞安航空時，準備領取托運行李，卻驚見自己的行李被「徹底撕碎」，裡頭價值約2000美元（約新台幣6萬元）的物品全數報銷。他將事件曝光在Reddit上，痛批航空公司毫無回應與道歉，怒斥對方「完全不負責任」。

《紐約郵報》報導，一名網友在Reddit指控瑞安航空，稱自己搭乘從法國尼斯飛往倫敦的航班時，在行李轉盤遲遲未等到自己的行李，並詢問機場服務台後，才看到地勤人員抱著一堆行李碎片與散落物品走來，讓他當場傻眼。他形容行李看起來像「被老虎撕咬過」，鞋子、襯衫、內褲等衣物以及空拍機都遭到嚴重損壞，整個行李幾乎報廢。

該名乘客表示，地勤人員要求他在48小時內填寫理賠申請表，詳列受損物品並附上收據。他依規定填報約2000美元（約新台幣6萬元）的損失金額，但事後卻遲遲未收到任何回覆或道歉。他透露，事發後兩週多次追蹤仍無下文，憤而在網路上公開經歷，希望引起關注並促使瑞安航空負責。

事件曝光後，許多網友替他抱不平，但也有人提醒，該乘客使用「軟質行李袋」可能增加損壞風險。根據瑞安航空規定，損壞或延誤的行李理賠應於15個工作日內完成，遺失行李則需28個工作日或待追蹤程序結束後處理。航空公司表示，理賠結果將以郵件或信件通知，如乘客對結果不滿，可向當地的替代爭議解決機構提出申訴。

