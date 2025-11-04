為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    托運行李慘變碎片！旅客價值6萬物品報銷 全毀慘況曝光

    2025/11/04 21:28 即時新聞／綜合報導
    一名旅客準備領取托運行李，卻驚見自己的行李袋被「徹底撕碎」，裡頭的物品全數報銷。（圖截自Reddit／Dazzling-Fan-6526）

    一名旅客準備領取托運行李，卻驚見自己的行李袋被「徹底撕碎」，裡頭的物品全數報銷。（圖截自Reddit／Dazzling-Fan-6526）

    一名旅客搭乘瑞安航空時，準備領取托運行李，卻驚見自己的行李被「徹底撕碎」，裡頭價值約2000美元（約新台幣6萬元）的物品全數報銷。他將事件曝光在Reddit上，痛批航空公司毫無回應與道歉，怒斥對方「完全不負責任」。

    紐約郵報》報導，一名網友在Reddit指控瑞安航空，稱自己搭乘從法國尼斯飛往倫敦的航班時，在行李轉盤遲遲未等到自己的行李，並詢問機場服務台後，才看到地勤人員抱著一堆行李碎片與散落物品走來，讓他當場傻眼。他形容行李看起來像「被老虎撕咬過」，鞋子、襯衫、內褲等衣物以及空拍機都遭到嚴重損壞，整個行李幾乎報廢。

    該名乘客表示，地勤人員要求他在48小時內填寫理賠申請表，詳列受損物品並附上收據。他依規定填報約2000美元（約新台幣6萬元）的損失金額，但事後卻遲遲未收到任何回覆或道歉。他透露，事發後兩週多次追蹤仍無下文，憤而在網路上公開經歷，希望引起關注並促使瑞安航空負責。

    事件曝光後，許多網友替他抱不平，但也有人提醒，該乘客使用「軟質行李袋」可能增加損壞風險。根據瑞安航空規定，損壞或延誤的行李理賠應於15個工作日內完成，遺失行李則需28個工作日或待追蹤程序結束後處理。航空公司表示，理賠結果將以郵件或信件通知，如乘客對結果不滿，可向當地的替代爭議解決機構提出申訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播