34名員工薪資誤入帳！俄工人遭公司提告卻不還原因曝

俄羅斯一名工人今年初意外收到公司轉入的700多萬盧布（約新台幣270萬元），遠高於他原本應得的工資，示意圖。（路透）

俄羅斯一名工人今年初意外收到公司轉入的700多萬盧布（約新台幣270萬元），公司隨即以轉帳錯誤為由要求歸還；工人卻堅持自己有權保留，雙方因此展開長達數月的訴訟對峙，案件目前已上訴至俄羅斯最高法院。

《Oddity Central》報導，工人雷恰戈夫（Vladimir Rychagov）今年初意外收到700多萬盧布（約新台幣270萬元）的轉帳，遠超過他原本應得的工資4.6萬盧布（約新台幣1萬7千元）。雖然工廠內部曾傳出會發放「第十三個月薪水」，但如此龐大的金額，仍令他感到意外。

然而，很快工廠會計部門聯絡雷恰戈夫，要求他歸還這筆款項。法院文件顯示，這筆錢原本是用來支付另一分廠34名員工的薪資，但因軟體故障誤轉至雷恰戈夫的帳戶。雷恰戈夫則主張，款項以公司名義入帳，付款單還標註著「薪資」，如果是技術性錯誤，他有權決定是否退還，因此認為自己可以保留這筆錢。

面對公司持續施壓，雷恰戈夫決定用這筆鉅款購買新車並舉家搬到另一個城市。工廠因此對他提起訴訟，他的銀行帳戶也因此遭到凍結。一審與二審法院均判決他敗訴，認定這筆款項並非他應得薪資，必須全額歸還。他雖提出再審，但原判決仍維持。雷恰戈夫已將案件上訴至俄羅斯最高法院，目前仍堅持保留款項，暫無歸還計畫。

針對此事，工廠代理執行長圖達奇科夫（Roman Tudachkov）表示，此事件純屬轉帳錯誤，公司將持續依法追討款項。

