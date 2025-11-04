為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    普廷派總理簽合作備忘錄 助中國開闢北極航線

    2025/11/04 18:12 編譯陳成良／綜合報導
    中國國家主席習近平（右）4日在北京人民大會堂，與到訪的俄羅斯總理米舒斯京舉行雙邊會談。（美聯社）

    在俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）訪中之際，中俄關係深化再添一筆。俄羅斯交通部證實，雙方3日已簽署一份備忘錄，俄羅斯將利用其專業大學，為中國培訓極地水域專家，以協助中國開闢北極航線。

    根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，該協議是在杭州簽署，俄羅斯交通部長尼基丁（Andrei Nikitin）也在場。俄方將利用國內兩所專業航運大學，按照國際標準為中國培養極地專家。培訓內容除了理論課程，還將使用專業模擬器，確保中國人員能勝任在極地複雜環境下的作業。

    尼基丁表示，這份備忘錄旨在提高北極水域的航行安全、保護海員生命，並為冰層覆蓋的敏感海洋環境創造保護條件。此舉被視為是為中國自2017年提出的「冰上絲綢之路」主張，提供關鍵的技術與人才支持。

    另據路透報導，米舒斯京4日在北京人民大會堂與習近平會面。習近平在會中表示，儘管外部環境動盪，中俄關係仍朝著更高水平、更高質量的方向穩步發展。他強調：「維護好、鞏固好、發展好中俄關係，是雙方立足各自國情作出的戰略選擇。」在此次會晤中，俄方也重申恪守「一個中國」原則，反對任何形式的「台灣獨立」。

    習近平也點名能源、農業、航太、數位經濟和綠色發展等領域，稱兩國可以推進合作，培育新的增長引擎。根據俄羅斯塔斯社（TASS）報導，米舒斯京回應稱，為雙方創造有利條件以吸引相互投資、支持合作項目至關重要。

    抗衡西方制裁 中俄「無上限」合作

    路透分析，自俄烏戰爭爆發、俄國遭受西方主要制裁以來，莫斯科便轉向北京以減緩衝擊。兩國元首在2022年2月簽署了「無上限」的夥伴關係，此次雙方發布的聯合公報也同意，「加強各領域合作，妥善應對外部挑戰」。

