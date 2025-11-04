為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚險瞬間！喜馬拉雅山暴雪、雪崩奪9命 生還者：靠「雪中游泳」獲救

    2025/11/04 17:44 編譯陳成良／綜合報導
    亞隆里峰雪崩生還者伊莎貝爾·索朗格（Isabelle Solange），4日向媒體說明事發經過。（美聯社）

    亞隆里峰雪崩生還者伊莎貝爾·索朗格（Isabelle Solange），4日向媒體說明事發經過。（美聯社）

    全球登山者聖地、尼泊爾喜馬拉雅山區近日因暴雪及雪崩連傳山難，官員4日證實已釀成9人死亡，含5名義大利人。其中一名法國籍女性生還者，在醫院還原逃生瞬間，她稱靠著「在雪中游泳」倖存，卻也目睹丈夫遭落石擊中罹難。

    根據法新社報導，3日在海拔5630公尺的亞隆里峰（Yalung Ri）基地營，一場雪崩襲擊12人團隊，造成7人死亡，包括義、德、法、尼泊爾籍登山者。美聯社引述法國籍生還者伊莎貝爾·索朗格（Isabelle Solange Thaon）的說法，她表示自己因「在雪中游泳」而倖存，但丈夫遭落石擊斃，其他人則被埋在約6公尺深的雪下，「根本不可能去救他們」。

    法新社另指出，兩名義大利登山家卡普托（Alessandro Caputo）與法羅納托（Stefano Farronato），上週五（10月31日）在攀登潘巴里峰（Panbari）時失聯。義大利外交部4日證實兩人死訊，指他們在海拔5000公尺的1號營地遭遇強烈暴雪。

    報導分析，秋季是喜馬拉雅山區次熱門的登山季，但風險更高。上週氣旋「蒙莎」（Cyclone Montha）才為尼泊爾帶來強降雪。根據「喜馬拉雅資料庫」統計，自1950年來已有逾千人於山區喪生，其中近三分之一死於雪崩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播