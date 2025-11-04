驚險瞬間！喜馬拉雅山暴雪、雪崩奪9命 生還者：靠「雪中游泳」獲救

亞隆里峰雪崩生還者伊莎貝爾·索朗格（Isabelle Solange），4日向媒體說明事發經過。（美聯社）

全球登山者聖地、尼泊爾喜馬拉雅山區近日因暴雪及雪崩連傳山難，官員4日證實已釀成9人死亡，含5名義大利人。其中一名法國籍女性生還者，在醫院還原逃生瞬間，她稱靠著「在雪中游泳」倖存，卻也目睹丈夫遭落石擊中罹難。

根據法新社報導，3日在海拔5630公尺的亞隆里峰（Yalung Ri）基地營，一場雪崩襲擊12人團隊，造成7人死亡，包括義、德、法、尼泊爾籍登山者。美聯社引述法國籍生還者伊莎貝爾·索朗格（Isabelle Solange Thaon）的說法，她表示自己因「在雪中游泳」而倖存，但丈夫遭落石擊斃，其他人則被埋在約6公尺深的雪下，「根本不可能去救他們」。

請繼續往下閱讀...

法新社另指出，兩名義大利登山家卡普托（Alessandro Caputo）與法羅納托（Stefano Farronato），上週五（10月31日）在攀登潘巴里峰（Panbari）時失聯。義大利外交部4日證實兩人死訊，指他們在海拔5000公尺的1號營地遭遇強烈暴雪。

報導分析，秋季是喜馬拉雅山區次熱門的登山季，但風險更高。上週氣旋「蒙莎」（Cyclone Montha）才為尼泊爾帶來強降雪。根據「喜馬拉雅資料庫」統計，自1950年來已有逾千人於山區喪生，其中近三分之一死於雪崩。

