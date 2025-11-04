驚險！女孩搭雲霄飛車「安全帶鬆開」 前座夫婦全程壓住防飛出

美國密蘇里州堪薩斯市歡樂世界一名女孩在搭雲霄飛車（見圖）時，安全帶突然鬆開，前座夫婦聽到尖叫後協力護住小女孩，盡力把她壓在座位上，避免遊樂園慘案發生。（圖取自Worlds of Fun官網）

美國密蘇里州堪薩斯市歡樂世界（Worlds of Fun）一名女孩日前搭乘雲霄飛車時，發出超恐怖的尖叫聲，嚇到坐在前方的艾文斯夫婦（Chris and Cassie Evins），轉頭才發現女孩的安全帶鬆開，兩人協力護住小女孩，盡力把她壓在座位上，避免遊樂園慘案發生。

《紐約郵報》報導，艾文斯回顧當時情況，雲霄飛車剛過第一個坡時，坐在他妻子身後的女孩發出前所未有的尖叫聲，起初他以為只是沒玩過雲霄飛車的而高聲尖叫，但女孩大喊「我的安全帶鬆開了」，讓他和妻子毫不猶豫採取行動，伸出援手將身後的女孩固定在座位上，此時雲霄飛車速度已達75英里／時（約120公里／時）。

請繼續往下閱讀...

艾文斯夫婦有遊樂園的季票，他們知道雲霄飛車所有的轉彎、迴轉和坡道，因此每當雲霄飛車開始爬升，兩人就改變姿勢以防女孩從位子上掉出去，直到雲霄飛車回到原點。從途中拍攝點捕捉到的照片可以看到，艾文斯夫婦竭盡全力阻止女孩飛出去。

下車後艾文斯夫婦與女孩走散，沒有與女孩或她的家人交談，但他們很高興女孩平安無事。事後艾文斯夫婦想過，如果坐在他們位子上的是其他人會發生什麼事？

遊樂園發言人表示，事故後歡樂世界閉園且全面安全檢查，已照消防局的要求修改，確保重新開放前達到安全標準。然而，密蘇里州公共安全部門表示，10月30日一次突襲檢查導致雲霄飛車暫時關閉，當天下午經過維修後才重新開放。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法